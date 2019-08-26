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Дороги и транспорт

Дорожники убрали с Большевистской столб, забытый посередине дороги

После расширения выезда на улицу он стоял на проезжей части

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Столб срезали с дороги в понедельник днём, хотя ещё утром он оставался в полуметре от обочины

Фото: vk.com/act54

Рабочие убрали фонарный столб, который остался на проезжей части после расширения выезда на улицу Большевистскую. 

Сегодня утром, 26 августа, фото со стоящим на дороге столбом прислал в редакцию житель Октябрьского района Новосибирска Илья.

По словам Ильи, выезд на Большевистскую со стороны «Европейского берега» со столбами на проезжей части сделали на прошлой неделе. 

«Сначала они сделали островок безопасности, который перекрыл две полосы на выезд с микрорайона. Когда народ начал возмущаться, они решили расширить полосу. Вот так они расширили», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Илья.

После публикации новости в пресс-центре мэрии Новосибирска рассказали, что комиссия будет принимать отремонтированную дорогу только 28 августа и на ней всё ещё ведутся работы подрядчиком «Перлит Строй».

«В соответствии с технологией работ сначала были перенесены бортовой камень и ограждение, затем смонтирован новый столб, на который было перенесено оптоволокно. В процессе этих работ вокруг опоры освещения и светофорной стойки был уложен нижний выравнивающий слой асфальта. На светофор и на столб были установлены предупреждающие знаки "Объезд препятствия". Сегодня старая опора была демонтирована. Далее будет уложен верхний слой», — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

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    26 авг 2019 в 18:48

    Если бы народ не возмущался, мэрия бы и не торопилась этот столб убрать. Сначала делают как попало, потом еще деньги тратят на то, чтобы столбы убрать

    Несчастный случай
    26 авг 2019 в 18:53

    Повезло, что СМИ заинтересовались, а то бы наша мэрия точно оставила бы подарочек автомобилистам

    Серый
    26 авг 2019 в 18:51

    Надо было сначала убрать столб, заасфальтировать всё по путю, а не наоборот… теперь там будет пенек торчать от столба? Или дыра будет с диаметр столба? Деятельные в мэрии чиновники, однако…