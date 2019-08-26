Дорожники убрали с Большевистской столб, забытый посередине дороги

Рабочие убрали фонарный столб, который остался на проезжей части после расширения выезда на улицу Большевистскую.

Сегодня утром, 26 августа, фото со стоящим на дороге столбом прислал в редакцию житель Октябрьского района Новосибирска Илья.

По словам Ильи, выезд на Большевистскую со стороны «Европейского берега» со столбами на проезжей части сделали на прошлой неделе.

«Сначала они сделали островок безопасности, который перекрыл две полосы на выезд с микрорайона. Когда народ начал возмущаться, они решили расширить полосу. Вот так они расширили», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Илья.