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Сквер Героев Революции закрыли на замок на два месяца

Там реставрируют монумент-факел

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Попасть на территорию сквера сейчас невозможно — ворота закрыты на замок 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сквер Героев Революции в центре Новосибирска закрыли на реставрацию.

«В течение двух месяцев сквер будет закрыт для посетителей. Подрядная организация приступила к работам на монументе-факеле», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В пресс-центре рассказали, что контракт на реставрацию монумента мэрия заключила с ООО «Трестстрой-2000». Так как сквер Героев Революции — это объект культурного наследия регионального значения, то при проведении конкурса власти учли, чтобы у подрядчика были допуски для работ с такими объектами.

Рабочие начали реставрировать монумент-факел

Рабочие начали реставрировать монумент-факел

В мэрии уточнили, что это только первый этап реставрации сквера. 

«В 2019 году на реставрационные работы запланировано 2,5 миллиона рублей», — передали в пресс-центре.

А чтобы отреставрировать весь сквер полностью, городу понадобится 12 миллионов.

«Восстановлению подлежат как монументы (панно, захоронения революционеров и бюсты), так и элементы благоустройства — ограда, система освещения и зелёная зона», — рассказали в мэрии, уточнив, что реставрация сквера продолжится по мере выделения денег в 2020–2021 годах.

Сквер закрыли для посетителей на два месяца

Сквер закрыли для посетителей на два месяца

На полную реставрацию сквера нужно 12 миллионов рублей

На полную реставрацию сквера нужно 12 миллионов рублей

Два месяца назад в сквере Героев Революции вандалы осквернили надгробие — каменная плита над Братской могилой революционеров оказалась разбита на части.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Читатель
    26 авг 2019 в 19:33

    Почему если кладбище в центре города - это сквер? И кто туда кроме местных сатанистов ходит?

    фыва
    26 авг 2019 в 19:03

    О, вижу на фото убогие заборы, которыми заделали весь город...
    У кого-то из мэрии родственники обзавелись заборным заводиком?

    Фото пользователя
    26 авг 2019 в 18:25

    У нас Летний сад на пару лет закрывали на реконструкцию.