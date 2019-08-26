Сквер Героев Революции закрыли на замок на два месяца

Попасть на территорию сквера сейчас невозможно — ворота закрыты на замок
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Сквер Героев Революции в центре Новосибирска закрыли на реставрацию.
«В течение двух месяцев сквер будет закрыт для посетителей. Подрядная организация приступила к работам на монументе-факеле», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В пресс-центре рассказали, что контракт на реставрацию монумента мэрия заключила с ООО «Трестстрой-2000». Так как сквер Героев Революции — это объект культурного наследия регионального значения, то при проведении конкурса власти учли, чтобы у подрядчика были допуски для работ с такими объектами.
В мэрии уточнили, что это только первый этап реставрации сквера.
«В 2019 году на реставрационные работы запланировано 2,5 миллиона рублей», — передали в пресс-центре.
А чтобы отреставрировать весь сквер полностью, городу понадобится 12 миллионов.
«Восстановлению подлежат как монументы (панно, захоронения революционеров и бюсты), так и элементы благоустройства — ограда, система освещения и зелёная зона», — рассказали в мэрии, уточнив, что реставрация сквера продолжится по мере выделения денег в 2020–2021 годах.
Два месяца назад в сквере Героев Революции вандалы осквернили надгробие — каменная плита над Братской могилой революционеров оказалась разбита на части.