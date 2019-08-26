Сквер Героев Революции закрыли на замок на два месяца

Сквер Героев Революции в центре Новосибирска закрыли на реставрацию.



«В течение двух месяцев сквер будет закрыт для посетителей. Подрядная организация приступила к работам на монументе-факеле», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



В пресс-центре рассказали, что контракт на реставрацию монумента мэрия заключила с ООО «Трестстрой-2000». Так как сквер Героев Революции — это объект культурного наследия регионального значения, то при проведении конкурса власти учли, чтобы у подрядчика были допуски для работ с такими объектами.

