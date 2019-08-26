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Дороги и транспорт

На Красном проспекте сделают кусок со столетней мостовой

Кладку обнаружили около Стоквартирного дома и решили оставить

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Старинную дорогу около Стоквартирного дома на Красном проспекте, 16 планируют сохранить

Фото: читательницы НГС

В мэрии Новосибирска пообещали частично сохранить каменную мостовую, обнаруженную неделю назад под слоем асфальта около Стоквартирного дома на Красном проспекте, 16.

Как сообщили корреспонденту НГС в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, обнаруженный участок мостовой не является объектом культурного наследия и не входит в реестр защищённых. Несмотря на это, мэрия намерена сохранить часть старинной дороги.

«На данный момент департаментом культуры, спорта и молодежной политики прорабатывается вопрос о сохранении части обнаруженной каменной мостовой на территории музея "Контора инженера Г. М. Будагова". В настоящее время совместно с проектным институтом МУП "УЗСПТС" решается вопрос об изменении проектного решения в связи с обнаружением данной мостовой», — говорится в ответе мэрии.

Основной объём мощения делали уже при Советской власти. На фото — мостовая у дома на Красном проспекте, 10&nbsp;

Основной объём мощения делали уже при Советской власти. На фото — мостовая у дома на Красном проспекте, 10 

При этом, как отмечают в департаменте транспорта и дорожного благоустройства, найденная старинная дорога не повлияет на сроки выполнения ремонта Красного проспекта. 

Краевед Константин Голодяев замечал корреспонденту НГС, что мостовая была построена летом в 1909 году. Ширина мощения, по словам краеведа, составила 50 метров.

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