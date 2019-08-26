На Красном проспекте сделают кусок со столетней мостовой

В мэрии Новосибирска пообещали частично сохранить каменную мостовую, обнаруженную неделю назад под слоем асфальта около Стоквартирного дома на Красном проспекте, 16.

Как сообщили корреспонденту НГС в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, обнаруженный участок мостовой не является объектом культурного наследия и не входит в реестр защищённых. Несмотря на это, мэрия намерена сохранить часть старинной дороги.

«На данный момент департаментом культуры, спорта и молодежной политики прорабатывается вопрос о сохранении части обнаруженной каменной мостовой на территории музея "Контора инженера Г. М. Будагова". В настоящее время совместно с проектным институтом МУП "УЗСПТС" решается вопрос об изменении проектного решения в связи с обнаружением данной мостовой», — говорится в ответе мэрии.