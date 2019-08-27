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Еда

Панк открыл бар в центре Новосибирска с крышкой гроба на входе

Для заведения он придумал максимально антиалкогольное название, а в столы засыпал стреляные гильзы

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Форма вывески не оставляет сомнений в том, кто такие Pill и Pommer

Фото: Стас Соколов / НГС

Бар с двусмысленным названием Pill & Pommer заработал в подвале жилого дома на Ядринцевской, 18 в центре Новосибирска. До этого здесь уже было заведение аналогичного профиля.

Пока заведение работает в тестовом режиме: днём в зале продолжается монтаж элементов оформления. Тем не менее общая концепция интерьера понятна. Уже на входе посетителей встречает вывеска, стилизованная под крышку гроба.

Мебель и выгнутая волной барная стойка собраны из темного дерева. В столах сделаны емкости с прозрачной крышкой, заполненные стреляными гильзами. Часть стен оставлена без покраски — это просто очищенный бетон.

В баре 9 видов пива на кранах (от 180 рублей за 0,5 литра) и 20 наименований напитков в бутылках (преимущественно импортных сидра и пива, которые стоят от 220 рублей за 0,33 литра).

Барную стойку создатель заведения, по его словам, собирал собственноручно «досточка к досточке»

Барную стойку создатель заведения, по его словам, собирал собственноручно «досточка к досточке»

Набор блюд в целом стандартный, но им придуманы смешные названия и пояснения: «Паста петтучини», «Жгучая колбасня», «Аве цыпа» и т. д. Лишь «Паста карбонара» сохранила своё первоначальное название, хотя и её сопровождает история про «хряка, который пошёл за сливками, а теперь чилит у тебя в тарелочке». Цена на горячее начинаются с 270 рублей, самое дорогое блюдо стоит 380 рублей.

Насыпанные в столы гильзы — тоже результат увлечения хозяина

Насыпанные в столы гильзы — тоже результат увлечения хозяина

Создатель бара представился Владиславом и рассказал, что получил заведение, когда занимался взысканием долгов. Причину выбора названия Владислав обозначил коротко, но ясно: «Я панк».

По словам начинающего ресторатора, мебель и вообще интерьер он делал своими руками и с помощью друзей. «Например, барную стойку делал в одинокого двое суток, выпиливая и прикручивая каждую досочку», — говорит Владислав.

Гильзы в столах тоже часть увлечения создателя «Пилл и Поммер», половину из них, по словам Владислава, он «настрелял сам».

Перекрёсток Мичурина и Ядринцевской — пока не особенно оживлённое в плане общепита место. Тем не менее здесь в пределах пятиминутной шаговой доступности расположены несколько заведений, которые с точки зрения уровня цен могут восприниматься как конкуренты «Пилл и Поммер». Это пиццерия Park&Pizza, расположенная в том же здании, гриль-бар Brook's, бургерная BBQ, пивной бар «Кружали» и др. 

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    27 авг 2019 в 08:30

    Цены-то не панковские, а буржуйские.

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 08:24

    Батюшки! Ни ногой туды.

    Фото пользователя
    27 авг 2019 в 08:51

    Ну и «натюрморт»..