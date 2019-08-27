Панк открыл бар в центре Новосибирска с крышкой гроба на входе

Бар с двусмысленным названием Pill & Pommer заработал в подвале жилого дома на Ядринцевской, 18 в центре Новосибирска. До этого здесь уже было заведение аналогичного профиля.



Пока заведение работает в тестовом режиме: днём в зале продолжается монтаж элементов оформления. Тем не менее общая концепция интерьера понятна. Уже на входе посетителей встречает вывеска, стилизованная под крышку гроба.



Мебель и выгнутая волной барная стойка собраны из темного дерева. В столах сделаны емкости с прозрачной крышкой, заполненные стреляными гильзами. Часть стен оставлена без покраски — это просто очищенный бетон.

