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Город

Огромные кресты и расписная одежда: чем знаменит Покрас Лампас, которого позвали в Новосибирск

Художник разукрашивает автомобили и дома, выпускает дизайнерскую одежду и делится мыслями с фанатами

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Рисунок на бывшей фабрике «Красный октябрь» в Москве стал самой большой каллиграфической работой в мире

Фото: vk.com/pokras_lampas

Мэрия Новосибирска договорилась с художником Покрасом Лампасом о том, чтобы он расписал одно из мест в городе. Власти ещё не решились, какой участок они готовы отдать молодому художнику, но уже ясно, что граффити появятся к следующему Дню города. НГС узнал, какие работы принесли каллиграфисту известность и чем он занимается сейчас.

Супрематический крест на площади 1-й Пятилетки в Екатеринбурге&nbsp;

Супрематический крест на площади 1-й Пятилетки в Екатеринбурге 

Покрас Лампас — имя, которое официально взял себе художник Арсений Пыженков. Родился в Калининграде в 1991 году. С детства интересовался граффити и стрит-артом. Начал рисовать в 15 лет. Известность художник приобрёл после 2015 года, после работы над крышей «Красного октября».

Покрас Лампас расписал площадь 1-й Пятилетки в Екатеринбурге в виде креста на фестивале «Стенограффия» в начале июля. После фестиваля рисунок залили гудроном, а Покрас Лампас планировал восстановить его. На минувших выходных православные активисты, оскорблённые граффити, устроили в Екатеринбурге акцию и пригрозили залить площадь кровью. В итоге Покрас Лампас отменил поездку на Урал.

Бренд-пространство HYUNDAI MOTORSTUDIO на Новом Арбате в Москве

Бренд-пространство HYUNDAI MOTORSTUDIO на Новом Арбате в Москве

Художник раскрасил бренд-пространство компании Hyundai — он украсил фасад здания узорами, написав на нём слово «будущее» на разных языках. Сам художник считает, что в России нужно больше подобных проектов, когда привычная локация может привлечь зрителя и дать ему возможность посмотреть на мир глазами автора.

Покрас Лампас выпускает собственную дизайнерскую одежду

Покрас Лампас выпускает собственную дизайнерскую одежду

Покрас Лампас также занимается выпуском коллекций одежды — он расписывает вещи вручную, а после проводит показы. Автор замечает, что это важный эксперимент, знакомящий людей с новой эстетикой и вещами, которые нельзя увидеть в шоурумах или в популярных магазинах.

Лоскутное полотно в Доме ленинградской торговли в Санкт-Петербурге

Лоскутное полотно в Доме ленинградской торговли в Санкт-Петербурге

Покраса Лампаса в феврале позвали расписать 30 квадратных метров лоскутного полотна из футера, плащёвки, денима и других тканей в Дом ленинградской торговли — после этого художник заявил, что полученное полотно пустили на лимитированную коллекцию одежды. Он полагает, что таким образом удаётся достичь связи времени, места, художника и зрителя. 

Совместная работа с британским иллюстратором&nbsp;Billelis

Совместная работа с британским иллюстратором Billelis

Художник сотрудничает с коллегами из разных областей творчества. Эту работу он выполнил вместе с британским иллюстратором Billelis. Покрас Лампас замечает, что возможность коллабораций с музыкантами и художниками для него очень важна. 

«Уверен, что и в России получится собрать максимально мощные имена, хочется двигать и развивать каллиграфию как искусство, а не однообразное украшательство всего подряд, что я стал всё чаще встречать на просторах интернета», — замечает у себя на странице автор.

Дизайн-отель WYNWOOD в Санкт-Петербурге&nbsp;

Дизайн-отель WYNWOOD в Санкт-Петербурге 

На внутренней стене дизайн-отеля WYNWOOD Покрас Лампас создал большую роспись под названием «Д ¥ Ā Л И З М». По задумке художника, работа посвящена двойственности восприятия современного искусства и является манифестом. Текст, уверяет автор, написан на двух языках и позволяет изучить различия алфавитов. 

Работа художника в здании Нового Манежа в Москве

Работа художника в здании Нового Манежа в Москве

Покрас Лампас устроил большую перформанс-выставку «Жизнь одного художника. Вход свободный». В ходе её он раскрасил кровать, после чего лёг спать при зрителях. 

«Начало и конец выставки, — кровать, как символ перехода из одного состояния в другое, стала финишной чертой всей экспозиции — точкой прощания со старой жизнью до первой музейной выставки художника, перерождением», — замечает автор у себя на странице.

Спорткар SHORTCUT, собранный в России

Спорткар SHORTCUT, собранный в России

Художник часто работает и с росписью машин. Так, например, его пригласила фирма DK Racing, которая занимается выпуском спорткара SHORTCUT. Покрас Лампас нанёс на него оранжевые симметричные полосы. 

Крыша модного дома Fendi в Италии

Крыша модного дома Fendi в Италии

Одной из самых известных иностранных работ автора стали граффити на крыше Модного дома Fendi в Риме (Италия). Работу заказали специально для нового проекта F is For..., который ориентируется на поколение миллениалов. 

«Оказалось, что крыша непростая — это легендарный Colosseo Quadrato — "Дворец итальянской цивилизации", или "квадратный Колизей", являющийся монументальным памятником архитектуры и штаб-квартирой FENDI. Самое высокое здание Рима, построенное полностью из мрамора», — отмечал у себя на странице Покрас Лампас.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    26 авг 2019 в 17:41

    Это никто, - по сравнение с арт-художником Артемом Лоскутовым.

    26 авг 2019 в 17:44

    Терешковой 51 год, пятеро детей, а она ведёт себя, как девочка-подросток. Позорище. Мне стыдно за мой город.

    Борис
    26 авг 2019 в 17:39

    Нашему городу просто позарез нужен огромный крест и одежда расписная!