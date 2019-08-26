Огромные кресты и расписная одежда: чем знаменит Покрас Лампас, которого позвали в Новосибирск

Рисунок на бывшей фабрике «Красный октябрь» в Москве стал самой большой каллиграфической работой в мире
Фото: vk.com/pokras_lampas
Мэрия Новосибирска договорилась с художником Покрасом Лампасом о том, чтобы он расписал одно из мест в городе. Власти ещё не решились, какой участок они готовы отдать молодому художнику, но уже ясно, что граффити появятся к следующему Дню города. НГС узнал, какие работы принесли каллиграфисту известность и чем он занимается сейчас.
Покрас Лампас — имя, которое официально взял себе художник Арсений Пыженков. Родился в Калининграде в 1991 году. С детства интересовался граффити и стрит-артом. Начал рисовать в 15 лет. Известность художник приобрёл после 2015 года, после работы над крышей «Красного октября».
Покрас Лампас расписал площадь 1-й Пятилетки в Екатеринбурге в виде креста на фестивале «Стенограффия» в начале июля. После фестиваля рисунок залили гудроном, а Покрас Лампас планировал восстановить его. На минувших выходных православные активисты, оскорблённые граффити, устроили в Екатеринбурге акцию и пригрозили залить площадь кровью. В итоге Покрас Лампас отменил поездку на Урал.
Художник раскрасил бренд-пространство компании Hyundai — он украсил фасад здания узорами, написав на нём слово «будущее» на разных языках. Сам художник считает, что в России нужно больше подобных проектов, когда привычная локация может привлечь зрителя и дать ему возможность посмотреть на мир глазами автора.
Покрас Лампас также занимается выпуском коллекций одежды — он расписывает вещи вручную, а после проводит показы. Автор замечает, что это важный эксперимент, знакомящий людей с новой эстетикой и вещами, которые нельзя увидеть в шоурумах или в популярных магазинах.
Покраса Лампаса в феврале позвали расписать 30 квадратных метров лоскутного полотна из футера, плащёвки, денима и других тканей в Дом ленинградской торговли — после этого художник заявил, что полученное полотно пустили на лимитированную коллекцию одежды. Он полагает, что таким образом удаётся достичь связи времени, места, художника и зрителя.
Художник сотрудничает с коллегами из разных областей творчества. Эту работу он выполнил вместе с британским иллюстратором Billelis. Покрас Лампас замечает, что возможность коллабораций с музыкантами и художниками для него очень важна.
«Уверен, что и в России получится собрать максимально мощные имена, хочется двигать и развивать каллиграфию как искусство, а не однообразное украшательство всего подряд, что я стал всё чаще встречать на просторах интернета», — замечает у себя на странице автор.
На внутренней стене дизайн-отеля WYNWOOD Покрас Лампас создал большую роспись под названием «Д ¥ Ā Л И З М». По задумке художника, работа посвящена двойственности восприятия современного искусства и является манифестом. Текст, уверяет автор, написан на двух языках и позволяет изучить различия алфавитов.
Покрас Лампас устроил большую перформанс-выставку «Жизнь одного художника. Вход свободный». В ходе её он раскрасил кровать, после чего лёг спать при зрителях.
«Начало и конец выставки, — кровать, как символ перехода из одного состояния в другое, стала финишной чертой всей экспозиции — точкой прощания со старой жизнью до первой музейной выставки художника, перерождением», — замечает автор у себя на странице.
Художник часто работает и с росписью машин. Так, например, его пригласила фирма DK Racing, которая занимается выпуском спорткара SHORTCUT. Покрас Лампас нанёс на него оранжевые симметричные полосы.
Одной из самых известных иностранных работ автора стали граффити на крыше Модного дома Fendi в Риме (Италия). Работу заказали специально для нового проекта F is For..., который ориентируется на поколение миллениалов.
«Оказалось, что крыша непростая — это легендарный Colosseo Quadrato — "Дворец итальянской цивилизации", или "квадратный Колизей", являющийся монументальным памятником архитектуры и штаб-квартирой FENDI. Самое высокое здание Рима, построенное полностью из мрамора», — отмечал у себя на странице Покрас Лампас.