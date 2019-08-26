Огромные кресты и расписная одежда: чем знаменит Покрас Лампас, которого позвали в Новосибирск

Рисунок на бывшей фабрике «Красный октябрь» в Москве стал самой большой каллиграфической работой в мире

Мэрия Новосибирска договорилась с художником Покрасом Лампасом о том, чтобы он расписал одно из мест в городе. Власти ещё не решились, какой участок они готовы отдать молодому художнику, но уже ясно, что граффити появятся к следующему Дню города. НГС узнал, какие работы принесли каллиграфисту известность и чем он занимается сейчас.



Супрематический крест на площади 1-й Пятилетки в Екатеринбурге Фото: vk.com/pokras_lampas

Покрас Лампас — имя, которое официально взял себе художник Арсений Пыженков. Родился в Калининграде в 1991 году. С детства интересовался граффити и стрит-артом. Начал рисовать в 15 лет. Известность художник приобрёл после 2015 года, после работы над крышей «Красного октября».

Покрас Лампас расписал площадь 1-й Пятилетки в Екатеринбурге в виде креста на фестивале «Стенограффия» в начале июля. После фестиваля рисунок залили гудроном, а Покрас Лампас планировал восстановить его. На минувших выходных православные активисты, оскорблённые граффити, устроили в Екатеринбурге акцию и пригрозили залить площадь кровью. В итоге Покрас Лампас отменил поездку на Урал.



Бренд-пространство HYUNDAI MOTORSTUDIO на Новом Арбате в Москве Фото: vk.com/pokras_lampas

Художник раскрасил бренд-пространство компании Hyundai — он украсил фасад здания узорами, написав на нём слово «будущее» на разных языках. Сам художник считает, что в России нужно больше подобных проектов, когда привычная локация может привлечь зрителя и дать ему возможность посмотреть на мир глазами автора.

Покрас Лампас выпускает собственную дизайнерскую одежду Фото: vk.com/pokras_lampas

Покрас Лампас также занимается выпуском коллекций одежды — он расписывает вещи вручную, а после проводит показы. Автор замечает, что это важный эксперимент, знакомящий людей с новой эстетикой и вещами, которые нельзя увидеть в шоурумах или в популярных магазинах.

Лоскутное полотно в Доме ленинградской торговли в Санкт-Петербурге Фото: vk.com/pokras_lampas

Покраса Лампаса в феврале позвали расписать 30 квадратных метров лоскутного полотна из футера, плащёвки, денима и других тканей в Дом ленинградской торговли — после этого художник заявил, что полученное полотно пустили на лимитированную коллекцию одежды. Он полагает, что таким образом удаётся достичь связи времени, места, художника и зрителя.

Совместная работа с британским иллюстратором Billelis Фото: vk.com/pokras_lampas

Художник сотрудничает с коллегами из разных областей творчества. Эту работу он выполнил вместе с британским иллюстратором Billelis. Покрас Лампас замечает, что возможность коллабораций с музыкантами и художниками для него очень важна. «Уверен, что и в России получится собрать максимально мощные имена, хочется двигать и развивать каллиграфию как искусство, а не однообразное украшательство всего подряд, что я стал всё чаще встречать на просторах интернета», — замечает у себя на странице автор.

Дизайн-отель WYNWOOD в Санкт-Петербурге Фото: vk.com/pokras_lampas

На внутренней стене дизайн-отеля WYNWOOD Покрас Лампас создал большую роспись под названием «Д ¥ Ā Л И З М». По задумке художника, работа посвящена двойственности восприятия современного искусства и является манифестом. Текст, уверяет автор, написан на двух языках и позволяет изучить различия алфавитов.

Работа художника в здании Нового Манежа в Москве Фото: vk.com/pokras_lampas

Покрас Лампас устроил большую перформанс-выставку «Жизнь одного художника. Вход свободный». В ходе её он раскрасил кровать, после чего лёг спать при зрителях. «Начало и конец выставки, — кровать, как символ перехода из одного состояния в другое, стала финишной чертой всей экспозиции — точкой прощания со старой жизнью до первой музейной выставки художника, перерождением», — замечает автор у себя на странице.



Спорткар SHORTCUT, собранный в России Фото: vk.com/pokras_lampas

Художник часто работает и с росписью машин. Так, например, его пригласила фирма DK Racing, которая занимается выпуском спорткара SHORTCUT. Покрас Лампас нанёс на него оранжевые симметричные полосы.

Крыша модного дома Fendi в Италии Фото: vk.com/pokras_lampas