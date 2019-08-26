Чиновники оплатят жильцам дома с трещинами аренду новых квартир

«В соответствии с предварительными результатами экспертизы, комиссией по ЧС принято решение о признании данной ситуации чрезвычайной муниципального характера. До жителей данного дома были доведены результаты данной экспертизы и решение комиссии о полном расселении данного дома, — сообщается на сайте администрации города Обь. — До момента выделения денежных средств собственникам для приобретения квартир или получения компенсации администрация города приняла на себя обязательства по возмещению затрат за арендованное жилье (всем жителям 110-го дома). Кроме того, жителям, которые находятся в пункте временного размещения, будут предложены квартиры маневренного фонда для временного проживания».

Аварийный дом в городе Обь Новосибирской области признали непригодным для жизни. Власти города пообещали его жильцам оплатить аренду временного жилья, а затем выдать новые квартиры.

Дом построен в 1935 году, в 2016 году его признали аварийным

Сегодня днём глава города Обь Александр Мозжерин встретился с жильцами аварийного дома и объяснил им порядок действий.

«Сейчас мы снимаем жильё, администрация нам оплачивает до тех пор, пока мы не получим либо деньги на руки, либо квартиру, — поделилась итогами встречи одна из жительниц дома. — Нашли мне квартиру, завтра иду смотреть. Потом уношу договор найма жилого помещения, и они оплачивают».

Корреспондент НГС отправила запрос в правительство Новосибирской области с просьбой уточнить, когда начнут расселять дом и какие квартиры планируют выдавать собственникам.

Две недели назад жители 4-этажного дома по адресу Военный городок, 110 услышали треск стен и решили покинуть квартиры. Часть уехала к родственникам и знакомым, остальных поселили в школе. Дом был признан аварийным с 2016 года, тем не менее власти провели повторную экспертизу, чтобы понять, насколько опасно в нём находиться.

