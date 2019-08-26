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Чиновники оплатят жильцам дома с трещинами аренду новых квартир

В доме 1935 года постройки жить уже нельзя

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Две недели назад жильцы услышали треск в стенах и покинули свои квартиры 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Аварийный дом в городе Обь Новосибирской области признали непригодным для жизни. Власти города пообещали его жильцам оплатить аренду временного жилья, а затем выдать новые квартиры. 

«В соответствии с предварительными результатами экспертизы, комиссией по ЧС принято решение о признании данной ситуации чрезвычайной муниципального характера. До жителей данного дома были доведены результаты данной экспертизы и решение комиссии о полном расселении данного дома, — сообщается на сайте администрации города Обь. —  До момента выделения денежных средств собственникам для приобретения квартир или получения компенсации администрация города приняла на себя обязательства по возмещению затрат за арендованное жилье (всем жителям 110-го дома). Кроме того, жителям, которые находятся в пункте временного размещения, будут предложены квартиры маневренного фонда для временного проживания».

Дом построен в 1935 году, в 2016 году его признали аварийным

Дом построен в 1935 году, в 2016 году его признали аварийным

Сегодня днём глава города Обь Александр Мозжерин встретился с жильцами аварийного дома и объяснил им порядок действий. 

«Сейчас мы снимаем жильё, администрация нам оплачивает до тех пор, пока мы не получим либо деньги на руки, либо квартиру, — поделилась итогами встречи одна из жительниц дома. — Нашли мне квартиру, завтра иду смотреть. Потом уношу договор найма жилого помещения, и они оплачивают». 

Корреспондент НГС отправила запрос в правительство Новосибирской области с просьбой уточнить, когда начнут расселять дом и какие квартиры планируют выдавать собственникам. 

Две недели назад жители 4-этажного дома по адресу Военный городок, 110 услышали треск стен и решили покинуть квартиры. Часть уехала к родственникам и знакомым, остальных поселили в школе. Дом был признан аварийным с 2016 года, тем не менее власти провели повторную экспертизу, чтобы понять, насколько опасно в нём находиться. 

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Умка
    26 авг 2019 в 19:51

    Что за название? Какие чиновники оплатят из своей зарплаты, их фамилии? По моему правильно- жители будут жить и получат жилье в оплату бюджетными средствами. Интересно какого бюджета города или региона. Эти средства изыщут от ремонта учреждений образования или инфраструктуры, установки светофоров.И здесь как раз и выяснить из какой статьи финансирование.

    Бомж
    26 авг 2019 в 19:49

    Прописаться туда еще можно?

    Выборы на носу
    26 авг 2019 в 19:44

    Молодцы чиновники, так держать !)))