Видео: четверо новосибирцев в костюмах-крыльях сделали ромб в небе

Спортсмены совершили прыжок в вингсьютах, собрав в воздухе ромб
Фото: Дмитрий Колосов
Четыре спортсмена-парашютиста впервые в истории Новосибирска собрали в небе фигуру в форме ромба. Они совершили прыжок в вингсьютах — специальных костюмах-крыльях, позволяющих выполнять планирующие полёты.
Как сообщил корреспонденту НГС один из участников Дмитрий Колосов, спортсмены совершили прыжок с высоты 4 километра.
«Мы прыгали на аэродроме Мочище. Вчера собрались и совершили групповой полёт в wingsuit, собрав фигуру "ромб" из четырёх человек. Организатором и правым крылом был Максим Казанцев, я — левое крыло, в центре у нас был Антон Гичко, а с камерой прыгал Сергей Юнишев. Должны же быть свои соколы в Сибири. Не всё же столичным», — заметил Дмитрий Колосов.
Видео полёта парашютистов. Автор: Дмитрий Колосов
Парашютисты сняли красивое видео о своём прыжке. Дмитрий Колосов подчеркнул, что спортсмены готовы пригласить на совместные прыжки всех желающих, но при условии, что они пройдут обучение.
«Костюм-крыло позволяет осуществлять не падение, а именно полет в горизонтальной плоскости со скоростями 160–170 и выше километров в час. В то время как обычный парашютист "падает" к земле со скоростью до 200 километров в час, мы, в костюме, — около 70 километров час.
Вингсьют — это, можно сказать, полноценный летательный аппарат, который является продолжением тела, рук и ног парашютиста, его реальными крыльями.
Мы так же, как и самолёты, можем крутить воздушную акробатику и пилотаж. Но костюм очень требователен к управлению и опыту пилота, допуск можно получить только после 200 обычных прыжков», — объяснил особенности костюма спортсмен.
В Новосибирске парашютисты часто устраивают в воздухе настоящее шоу. Так, например, в 2016 году новосибирец снял похожее видео о своём прыжке — его группа прыгала с высоты 3 километра и в полёте собрала фигуру. Кроме того, на авиашоу в Мочище регулярно зовут выступать парашютистов — они прыгали и в этом году.