Видео: четверо новосибирцев в костюмах-крыльях сделали ромб в небе

Четыре спортсмена-парашютиста впервые в истории Новосибирска собрали в небе фигуру в форме ромба. Они совершили прыжок в вингсьютах — специальных костюмах-крыльях, позволяющих выполнять планирующие полёты.

Как сообщил корреспонденту НГС один из участников Дмитрий Колосов, спортсмены совершили прыжок с высоты 4 километра.

«Мы прыгали на аэродроме Мочище. Вчера собрались и совершили групповой полёт в wingsuit, собрав фигуру "ромб" из четырёх человек. Организатором и правым крылом был Максим Казанцев, я — левое крыло, в центре у нас был Антон Гичко, а с камерой прыгал Сергей Юнишев. Должны же быть свои соколы в Сибири. Не всё же столичным», — заметил Дмитрий Колосов.