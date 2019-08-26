Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 6/10
usd 65.60
eur 72.62

Все новости

Все новости
Еда

На «Студенческой» открылось кафе со стеклянной крышей

Новую кофейню назвали в честь владелицы

Поделиться

2 148
7 Обсудить

Куриный пирог за 120 рублей и чашка двойного эспрессо за 90 рублей с видом на соседнюю пятиэтажку

Фото: Стас Соколов / НГС

В торговом центре «Амстердам» на улице Геодезической в Ленинском районе Новосибирска открылась кофейня Pavlova. Название ему дал не знаменитый десерт, а открывшая заведение предпринимательница с такой же фамилией. 

Pavlova расположена на 4-м этаже ТЦ, под стеклянной крышей. Арендаторы начали обживать эту часть «Амстердама» меньше года назад, и здесь до сих пор заняты не все помещения. Фактически у кофейни нет отдельного помещения, но в зале есть несколько столов и даже собственная фотозона, собранная из искусственных роз.

Pavlova — редкое для Новосибирска заведение со стеклянной крышей

Pavlova — редкое для Новосибирска заведение со стеклянной крышей

В меню стандартный набор кофейных напитков (от 60 рублей за эспрессо и до 160 рублей за раф), смузи, лимонады. Из еды можно заказать маленькие порционные пироги (120 рублей), супы, пасту. Самое дорогое блюдо — курятина в кисло-сладком соусе за 235 рублей. В разделе десертов часть списка занимают готовые упакованные батончики из орехов и сухофруктов без сахара.

В заведении решили соорудить фотозону из искусственных роз

В заведении решили соорудить фотозону из искусственных роз

На вопрос, почему в кофейне под названием «Павлова» нет одноименного десерта, бариста ответил, что заведение названо по фамилии владелицы, а не пирожного. По данным системы «Контур.Фокус», единственным учредителем ООО «Павлова эспрессо бар» действительно является предприниматель Анастасия Павлова. До этого у неё было зарегистрировано ИП, которое также работало в сфере общепита, а сейчас ликвидировано.

На первом этаже «Амстердама» уже работает четыре кофейни

На первом этаже «Амстердама» уже работает четыре кофейни

Pavlova не первая кофейня в «Амстердаме». Здесь уже работает четыре заведения такого типа: Siberian Story, Sweetness, «Кофебулка» и «Домашний кулинар», расположенные на первом этаже ТЦ. Два года назад здесь была предпринята попытка открыть кафе на втором этаже, но заведение не проработало и года. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

кофейняСтуденческаяновые заведения

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (7)

    Громозека
    26 авг 2019 в 16:58

    Отличный бизнес план! Открыть кофейню в здании, где уже есть четыре.

    Гость
    26 авг 2019 в 16:57

    Вид шикарныЙ!)) Больше и добавить нечего.

    Жизненный опыт
    26 авг 2019 в 17:24

    Что такое "было зарегистрировано ИП"? ИП - это какое-то "оно"? ИП - индивидуальный предприниматель. "Оно" не может быть зарегистрировано. Человек, физическое лицо может зарегистрироваться в статусе индивидуального предпринимателя. "Моё ИП", "зарегистрировать ИП" - так малограмотные старушки говорят.