На «Студенческой» открылось кафе со стеклянной крышей

Куриный пирог за 120 рублей и чашка двойного эспрессо за 90 рублей с видом на соседнюю пятиэтажку
Фото: Стас Соколов / НГС
В торговом центре «Амстердам» на улице Геодезической в Ленинском районе Новосибирска открылась кофейня Pavlova. Название ему дал не знаменитый десерт, а открывшая заведение предпринимательница с такой же фамилией.
Pavlova расположена на 4-м этаже ТЦ, под стеклянной крышей. Арендаторы начали обживать эту часть «Амстердама» меньше года назад, и здесь до сих пор заняты не все помещения. Фактически у кофейни нет отдельного помещения, но в зале есть несколько столов и даже собственная фотозона, собранная из искусственных роз.
В меню стандартный набор кофейных напитков (от 60 рублей за эспрессо и до 160 рублей за раф), смузи, лимонады. Из еды можно заказать маленькие порционные пироги (120 рублей), супы, пасту. Самое дорогое блюдо — курятина в кисло-сладком соусе за 235 рублей. В разделе десертов часть списка занимают готовые упакованные батончики из орехов и сухофруктов без сахара.
На вопрос, почему в кофейне под названием «Павлова» нет одноименного десерта, бариста ответил, что заведение названо по фамилии владелицы, а не пирожного. По данным системы «Контур.Фокус», единственным учредителем ООО «Павлова эспрессо бар» действительно является предприниматель Анастасия Павлова. До этого у неё было зарегистрировано ИП, которое также работало в сфере общепита, а сейчас ликвидировано.
Pavlova не первая кофейня в «Амстердаме». Здесь уже работает четыре заведения такого типа: Siberian Story, Sweetness, «Кофебулка» и «Домашний кулинар», расположенные на первом этаже ТЦ. Два года назад здесь была предпринята попытка открыть кафе на втором этаже, но заведение не проработало и года.