На «Студенческой» открылось кафе со стеклянной крышей

В торговом центре «Амстердам» на улице Геодезической в Ленинском районе Новосибирска открылась кофейня Pavlova. Название ему дал не знаменитый десерт, а открывшая заведение предпринимательница с такой же фамилией.



Pavlova расположена на 4-м этаже ТЦ, под стеклянной крышей. Арендаторы начали обживать эту часть «Амстердама» меньше года назад, и здесь до сих пор заняты не все помещения. Фактически у кофейни нет отдельного помещения, но в зале есть несколько столов и даже собственная фотозона, собранная из искусственных роз.

