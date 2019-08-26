Пятилетняя девочка из Новосибирска поставила рекорд по приседаниям

Девочка из Новосибирска Виктория Сафронова поставила рекорд России по приседаниям — она присела 71 раз за минуту и попала в Книгу рекордов.

На момент фиксирования рекорда ей было ровно 5 лет 8 месяцев и 5 дней, сообщается на сайте Книги рекордов России.



«Мы занимаемся каждый день. Начали, ей два-три года исполнилось, зарядку смотрим — повторяет, — рассказал корреспонденту НГС папа Вики Андрей Сафронов. — Я сам тренер, сам мастер спорта по двум видам единоборства, КМС по боксу. Начали натаскивать, и как-то само по себе получилось. Вообще 75 раз присели, но не досчитали маленько — неправильно движение исполнили. Каждый день кикбоксингом ещё занимаемся, помимо всяких хореографических танцев, вокальных кружков. Привили с детства, видит, что мама и папа занимаются».

