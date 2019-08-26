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Спорт

Пятилетняя девочка из Новосибирска поставила рекорд по приседаниям

Она присела на видео 71 раз за минуту и попала в Книгу рекордов

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Вика с раннего детства занимается кикбоксингом 

Фото: Андрей Сафронов

Девочка из Новосибирска Виктория Сафронова поставила рекорд России по приседаниям — она присела 71 раз за минуту и попала в Книгу рекордов.

На момент фиксирования рекорда ей было ровно 5 лет 8 месяцев и 5 дней, сообщается на сайте Книги рекордов России.

«Мы занимаемся каждый день. Начали, ей два-три года исполнилось, зарядку смотрим — повторяет, — рассказал корреспонденту НГС папа Вики Андрей Сафронов. — Я сам тренер, сам мастер спорта по двум видам единоборства, КМС по боксу. Начали натаскивать, и как-то само по себе получилось. Вообще 75 раз присели, но не досчитали маленько — неправильно движение исполнили. Каждый день кикбоксингом ещё занимаемся, помимо всяких хореографических танцев, вокальных кружков. Привили с детства, видит, что мама и папа занимаются».

По его словам, теперь Вика мечтает стать чемпионкой мира по кикбоксингу. 

Видео: Густаво Зырянов 

Юные новосибирцы часто прославляют город своими рекордами. Например, в прошлом году 4-летний мальчик поставил рекорд по пробивным ударам кулаками, а до этого 12-летняя школьница попала в Книгу рекордов за самые длинные волосы

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Громозека
    26 авг 2019 в 17:28

    Папа, не делай из дочки мужчину. Спорт это хорошо, но без крайностей.

    Фото пользователя
    26 авг 2019 в 17:30

    Это петушиный поступок яжеотца...

    26 авг 2019 в 17:37

    Все бы хорошо, но что дальше будет с коленями у девченки, если продолжить в таком же темпе? Артроз коленного сустава это не шутки, особенно когда тебе и 30-и нет.