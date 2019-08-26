Камеру видеофиксации на въезде в Новосибирск заклеили пенопластом и изолентой

Кто-то примотал кусок пенопласта к боксу
Фото: vk.com/avto54police
На участке федеральной трассы Р-256 между Новосибирском и Бердском заклеили камеру видеофиксации нарушений.
Фото появилось в группе «ДПС-Контроль Бердск и НСК (НСО) Автопомощь Бердск». Снимок сделан по дороге из Бердска в Новосибирск.
«[Фотография] была сделана, по-моему, вчера, но сегодня я проезжал, <...> камера была заклеена изолентой и пенопластом», — рассказал корреспонденту НГС один из администраторов группы.
По данным карты MapCam.info, бокс с камерой установлен на 32-м километре перед Речкуновкой и фиксирует нарушителей скоростного режима — на этом участке разрешено ехать со скоростью не более 60 км/ч.
Корреспондент НГС отправил запрос в ГИБДД с просьбой объяснить, что случилось с камерой видеофиксации и какое наказание ждёт человека, который её заклеил. Ответ из автоинспекции на момент публикации не поступил.
В конце июня стало известно, что все дорожные камеры хотят отдать малоизвестной фирме «ГЛОНАСС БДД». А в середине июля на новосибирских трамваях начали устанавливать оборудование, которое будет автоматически отправлять в ГИБДД фото номеров машин, выехавших на рельсы.