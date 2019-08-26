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Дороги и транспорт

Камеру видеофиксации на въезде в Новосибирск заклеили пенопластом и изолентой

Такая камера по дороге из Бердска нарушителям уже не страшна

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Кто-то примотал кусок пенопласта к боксу

Фото: vk.com/avto54police

На участке федеральной трассы Р-256 между Новосибирском и Бердском заклеили камеру видеофиксации нарушений. 

Фото появилось в группе «ДПС-Контроль Бердск и НСК (НСО) Автопомощь Бердск». Снимок сделан по дороге из Бердска в Новосибирск. 

«[Фотография] была сделана, по-моему, вчера, но сегодня я проезжал, <...> камера была заклеена изолентой и пенопластом», — рассказал корреспонденту НГС один из администраторов группы.

По данным карты MapCam.info, бокс с камерой установлен на 32-м километре перед Речкуновкой и фиксирует нарушителей скоростного режима — на этом участке разрешено ехать со скоростью не более 60 км/ч.

Корреспондент НГС отправил запрос в ГИБДД с просьбой объяснить, что случилось с камерой видеофиксации и какое наказание ждёт человека, который её заклеил. Ответ из автоинспекции на момент публикации не поступил. 

В конце июня стало известно, что все дорожные камеры хотят отдать малоизвестной фирме «ГЛОНАСС БДД». А в середине июля на новосибирских трамваях начали устанавливать оборудование, которое будет автоматически отправлять в ГИБДД фото номеров машин, выехавших на рельсы.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    26 авг 2019 в 15:46

    Тотальный контроль человека достал.

    color
    26 авг 2019 в 15:47

    Молодец, кто заклеил!

    Фото пользователя
    26 авг 2019 в 15:47

    Может традиция такая? Заклеивать эту камеру?