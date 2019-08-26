Камеру видеофиксации на въезде в Новосибирск заклеили пенопластом и изолентой

На участке федеральной трассы Р-256 между Новосибирском и Бердском заклеили камеру видеофиксации нарушений.

Фото появилось в группе «ДПС-Контроль Бердск и НСК (НСО) Автопомощь Бердск». Снимок сделан по дороге из Бердска в Новосибирск.



«[Фотография] была сделана, по-моему, вчера, но сегодня я проезжал, <...> камера была заклеена изолентой и пенопластом», — рассказал корреспонденту НГС один из администраторов группы.

По данным карты MapCam.info, бокс с камерой установлен на 32-м километре перед Речкуновкой и фиксирует нарушителей скоростного режима — на этом участке разрешено ехать со скоростью не более 60 км/ч.