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Дороги и транспорт

Власти проложат по пустырю дорогу для спасения «Родников» от пробок

Новая дорога соединит улицы Георгия Колонды и Объединения

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Сейчас улица Колонды упирается в Окружную

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Мэрия Новосибирска заказала разработку проектной документации строительства продолжения улицы Георгия Колонды — сейчас она упирается в Окружную, а после реконструкции она пройдет прямо по оврагу и выйдет на Объединения.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 23 августа. Согласно документам, дорогу построят в два этапа — во время первого подрядчик должен будет соединить улицу Окружную и Объединения, продлив дорогу по улице Георгия Колонды, второй этап включает в себя расширение до 4 полос улицы Объединения от пересечения с улицей Колонды и до улицы Объединения, 11. На эти работы мэрия готова потратить до 12,8 миллиона рублей.

Новая дорога соединит улицу Георгия Колонды и улицу Объединения

Новая дорога соединит улицу Георгия Колонды и улицу Объединения

Новый участок дороги будет 4-полосным, по обочинам сделают пешеходные тротуары шириной не менее 3 метров. Протяжённость первого участка составит почти полкилометра, второго — 1,2 километра. При этом, отмечается в документах, в проектной документации нужно предусмотреть спрямление русла реки 2-я Ельцовка и возможную реконструкцию водопропускных труб. 

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, какую сумму власти готовы потратить на продолжение строительства дороги и когда планируется закончить работы.

Вторую очередь улицы Георгия Колонды открыли для движения 17 октября 2018 года. Улица соединяет Красный проспект и улицу Объединения. На её строительство потратили полмиллиарда рублей

Открывая дорогу, власти надеялись, что она поможет уменьшить пробки в направлении «Родников» и «Снегирей», но ожидания себя не оправдали — пробки остались, и власти несколько раз пытались это исправить с помощью установки новых знаков.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

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    26 авг 2019 в 15:31

    И новая дорога тоже упрется в переезд.

    Аноним
    26 авг 2019 в 15:23

    Чтобы больше машин проехало и встало в пробку на Красном проспекте. Добро пожаловать, забивайте центр своими тачками.

    Чики-пики
    26 авг 2019 в 15:46

    Главное, переезд на Фадееева/Гребенщикова не надо открывать!