Власти проложат по пустырю дорогу для спасения «Родников» от пробок

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 23 августа. Согласно документам, дорогу построят в два этапа — во время первого подрядчик должен будет соединить улицу Окружную и Объединения, продлив дорогу по улице Георгия Колонды, второй этап включает в себя расширение до 4 полос улицы Объединения от пересечения с улицей Колонды и до улицы Объединения, 11. На эти работы мэрия готова потратить до 12,8 миллиона рублей.

Мэрия Новосибирска заказала разработку проектной документации строительства продолжения улицы Георгия Колонды — сейчас она упирается в Окружную, а после реконструкции она пройдет прямо по оврагу и выйдет на Объединения.

Новый участок дороги будет 4-полосным, по обочинам сделают пешеходные тротуары шириной не менее 3 метров. Протяжённость первого участка составит почти полкилометра, второго — 1,2 километра. При этом, отмечается в документах, в проектной документации нужно предусмотреть спрямление русла реки 2-я Ельцовка и возможную реконструкцию водопропускных труб.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, какую сумму власти готовы потратить на продолжение строительства дороги и когда планируется закончить работы.

Вторую очередь улицы Георгия Колонды открыли для движения 17 октября 2018 года. Улица соединяет Красный проспект и улицу Объединения. На её строительство потратили полмиллиарда рублей.



Открывая дорогу, власти надеялись, что она поможет уменьшить пробки в направлении «Родников» и «Снегирей», но ожидания себя не оправдали — пробки остались, и власти несколько раз пытались это исправить с помощью установки новых знаков.