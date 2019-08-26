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Дороги и транспорт

Пробка во все стороны: на углу Ватутина и Немировича-Данченко погасли светофоры

Отключение электричества парализовало движение на важном перекрёстке левобережья

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Из-за неработающего светофора пробка растянулась до «МЕГИ»

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Днём 26 августа на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска перестал работать светофор — из-за этого собралась глухая пробка от «МЕГИ».

Отметка о нерабочем светофоре появилась в сервисе «Яндекс.Пробки» в 14:19. Согласно сервису, пробка растянулась по улице Ватутина в сторону площади Маркса на 2,5 километра. Скорость машин в пробке упала до 3 км/ч.

Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч

Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч

Также затор образовался на улице Немировича-Данченко при движении в сторону Коммунального моста и в сторону улицы Троллейной.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать, из-за чего перестал работать светофор и когда его работу восстановят. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

По информации источника НГС, светофор не работает из-за аварийного отключения электричества

10 августа около 22:00 рабочие остановили движение трамваев и оградили центральную территорию проезжей части на улице Мира. Накануне в Центре управления городским автоэлектротранспортом сообщили, что улицу Мира сузят, а трамваи временно изменят маршрут.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

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    26 авг 2019 в 15:16

    В 500 метрах от перекрёстка полк ДПС, но им некогда, как всегда.

    Я_вь
    26 авг 2019 в 15:11

    А че фотка с Меги? Там так-то и без сломавшегося светофора уже месяц с утра до ночи стоят...

    Маруся
    26 авг 2019 в 15:04

    Так там еще и перекрестки Сибиряков-Новогодняя, Сибиряков - Вертковская.... то же не работают светофоры(((( И как всегда, нет регулировщиков!