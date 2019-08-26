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Криминал

Экс-начальницу областного управления по закупкам отдали под суд за злоупотребления

Наталье Малиновской грозит до 4 лет лишения свободы

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Несколько месяцев назад новосибирцы активно пересылали друг другу фотографии с интерьерами роскошной квартиры, которая якобы принадлежит Наталье Малиновской

Фото: коллаж НГС

В Новосибирске дошло до суда уголовное дело Натальи Малиновской — бывшего директора регионального казённого учреждения «Хозяйственное управление», которое занимается закупками для правительства Новосибирской области.

Уголовное дело поступило в Центральный районный суд — его рассмотрит судья Алла Веселых, сообщается в карточке дела на сайте суда. При этом в суде корреспонденту НГС не смогли оперативно уточнить, в каком именно преступлении обвиняют Наталью Малиновскую и ещё пятерых человек, которые вместе с ней проходят по уголовному делу. 

«Я не уполномочен давать никаких комментариев, извините», — в свою очередь сообщил адвокат обвиняемой Павел Яровой.

Уголовное дело в отношении Натальи Малиновской возбудили в начале 2019 года. Источник, знакомый с деталями уголовного дела, рассказывал, что Малиновскую подозревают в растрате при закупке запчастей для машин областного правительства. Изначально вместе с ней по уголовному делу проходили ещё два сотрудника «Хозяйственного управления» — заместитель Натальи Малиновской и работник, отвечавший за проведение торгов и приёмку товарно-материальных ценностей по их итогам. Также под следствие тогда попал руководитель организации-контрагента по этой сделке.

В отношении Малиновской расследовали уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Но в дальнейшем, по данным издания «КоммерсантЪ», его переквалифицировали, и в окончательной редакции обвинение звучит как злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают до четырёх лет лишения свободы.

Ранее новосибирцы пересылали друг другу в мессенджерах фотографии с интерьерами роскошной квартиры, которая якобы принадлежит Наталье Малиновской. 

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    26 авг 2019 в 15:56

    Халёная мадама.

    Шкаff
    26 авг 2019 в 15:54

    Отмажется. ЕР своих не бросает.

    Фото пользователя
    26 авг 2019 в 15:54

    нормальный такой будуар