Экс-начальницу областного управления по закупкам отдали под суд за злоупотребления

Уголовное дело поступило в Центральный районный суд — его рассмотрит судья Алла Веселых, сообщается в карточке дела на сайте суда. При этом в суде корреспонденту НГС не смогли оперативно уточнить, в каком именно преступлении обвиняют Наталью Малиновскую и ещё пятерых человек, которые вместе с ней проходят по уголовному делу.

«Я не уполномочен давать никаких комментариев, извините», — в свою очередь сообщил адвокат обвиняемой Павел Яровой.

Уголовное дело в отношении Натальи Малиновской возбудили в начале 2019 года. Источник, знакомый с деталями уголовного дела, рассказывал, что Малиновскую подозревают в растрате при закупке запчастей для машин областного правительства. Изначально вместе с ней по уголовному делу проходили ещё два сотрудника «Хозяйственного управления» — заместитель Натальи Малиновской и работник, отвечавший за проведение торгов и приёмку товарно-материальных ценностей по их итогам. Также под следствие тогда попал руководитель организации-контрагента по этой сделке.

В отношении Малиновской расследовали уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Но в дальнейшем, по данным издания «КоммерсантЪ», его переквалифицировали, и в окончательной редакции обвинение звучит как злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают до четырёх лет лишения свободы.