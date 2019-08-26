В правительстве предложили принудительно ставить счётчики воды на дачах

«Мы каждое лето сталкиваемся с ситуацией, когда возникают проблемы с обеспечением водой жителей некоторых населенных пунктов. Мы понимаем, из-за чего это происходит. Это происходит из-за отбора воды на полив, — объяснил во время обсуждения федерального проекта "Чистая вода" губернатор Андрей Травников. — Эта дорогущая питьевая вода выливается на огороды. Поэтому или нужно найти какое-то техническое решение, чтобы источники для полива были другими. Или добиться обязательного условия для организации проекта на территории муниципалитета, чтобы приборы учета стояли у каждого».

В правительстве Новосибирской области предложили ставить счётчики воды на дачных участках — эта мера поможет сэкономить на питьевой воде, которую тратят на полив урожая.

Министр ЖКХ Денис Архипов уточнил, что ведомство будет работать индивидуально по каждому населённому пункту, так как некоторые владельцы участков используют альтернативные источники для полива, в том числе сами бурят скважины.

По его словам, всего на реализацию федеральной программы «Чистая вода» в Новосибирской области потратят 6,5 миллиарда рублей, из них почти половина — из федерального бюджета, ещё 226,8 миллиона — из областного, 23 миллиона — из местных бюджетов, а 3 миллиарда — с участием инвестиционных программ водоканалов.

Цель программы — к 2024 году обеспечить жителей Новосибирской области чистой водой: 91,8% — в сельской местности, не менее 99% — для горожан.

В июле почти тысяча новосибирцев в посёлке Красный Яр осталась без электричества из-за долга перед «Новосибирскэнергосбытом» в несколько миллионов рублей — жители уверены, что регулярные взносы и платежи были потрачены председателем СНТ.