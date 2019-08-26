В правительстве предложили принудительно ставить счётчики воды на дачах

Летом в частных домах часто нет воды из-за полива огородов
Фото: Сергей Федосеев / 59.ru
В правительстве Новосибирской области предложили ставить счётчики воды на дачных участках — эта мера поможет сэкономить на питьевой воде, которую тратят на полив урожая.
«Мы каждое лето сталкиваемся с ситуацией, когда возникают проблемы с обеспечением водой жителей некоторых населенных пунктов. Мы понимаем, из-за чего это происходит. Это происходит из-за отбора воды на полив, — объяснил во время обсуждения федерального проекта "Чистая вода" губернатор Андрей Травников. — Эта дорогущая питьевая вода выливается на огороды. Поэтому или нужно найти какое-то техническое решение, чтобы источники для полива были другими. Или добиться обязательного условия для организации проекта на территории муниципалитета, чтобы приборы учета стояли у каждого».
Министр ЖКХ Денис Архипов уточнил, что ведомство будет работать индивидуально по каждому населённому пункту, так как некоторые владельцы участков используют альтернативные источники для полива, в том числе сами бурят скважины.
По его словам, всего на реализацию федеральной программы «Чистая вода» в Новосибирской области потратят 6,5 миллиарда рублей, из них почти половина — из федерального бюджета, ещё 226,8 миллиона — из областного, 23 миллиона — из местных бюджетов, а 3 миллиарда — с участием инвестиционных программ водоканалов.
Цель программы — к 2024 году обеспечить жителей Новосибирской области чистой водой: 91,8% — в сельской местности, не менее 99% — для горожан.
В июле почти тысяча новосибирцев в посёлке Красный Яр осталась без электричества из-за долга перед «Новосибирскэнергосбытом» в несколько миллионов рублей — жители уверены, что регулярные взносы и платежи были потрачены председателем СНТ.