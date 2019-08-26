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В правительстве предложили принудительно ставить счётчики воды на дачах

Питьевая вода слишком дорогая, чтобы выливать её на посадки, считают чиновники

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Летом в частных домах часто нет воды из-за полива огородов 

Фото: Сергей Федосеев / 59.ru

В правительстве Новосибирской области предложили ставить счётчики воды на дачных участках — эта мера поможет сэкономить на питьевой воде, которую тратят на полив урожая. 

«Мы каждое лето сталкиваемся с ситуацией, когда возникают проблемы с обеспечением водой жителей некоторых населенных пунктов. Мы понимаем, из-за чего это происходит. Это происходит из-за отбора воды на полив, — объяснил во время обсуждения федерального проекта "Чистая вода" губернатор Андрей Травников. — Эта дорогущая питьевая вода выливается на огороды. Поэтому или нужно найти какое-то техническое решение, чтобы источники для полива были другими. Или добиться обязательного условия для организации проекта на территории муниципалитета, чтобы приборы учета стояли у каждого».

Министр ЖКХ Денис Архипов уточнил, что ведомство будет работать индивидуально по каждому населённому пункту, так как некоторые владельцы участков используют альтернативные источники для полива, в том числе сами бурят скважины. 

По его словам, всего на реализацию федеральной программы «Чистая вода» в Новосибирской области потратят 6,5 миллиарда рублей, из них почти половина — из федерального бюджета, ещё 226,8 миллиона — из областного, 23 миллиона — из местных бюджетов, а 3 миллиарда — с участием инвестиционных программ водоканалов. 

Цель программы — к 2024 году обеспечить жителей Новосибирской области чистой водой: 91,8% — в сельской местности, не менее 99% — для горожан. 

В июле почти тысяча новосибирцев в посёлке Красный Яр осталась без электричества из-за долга перед «Новосибирскэнергосбытом» в несколько миллионов рублей — жители уверены, что регулярные взносы и платежи были потрачены председателем СНТ.

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    КОММЕНТАРИИ (117)

    Фото пользователя
    26 авг 2019 в 16:37

    А в чем новость? У меня давно везде счетчики стоят и ни чего плохого в этом не вижу, только плюсы.

    Кентавр
    26 авг 2019 в 16:42

    Если кому то дача не по карману - продавайте и не нойте. Я уже пару лет как перестал сажать на даче огород - не нужен он обычному человеку, одна морока. Теперь там только трава. И вода для полива мне особо не нужна

    Фото пользователя
    26 авг 2019 в 16:35

    Ну и ладно, в квартирах же стоят, а некоторые на дачах всё лето живут. С поливом поди можно решить вопрос, водоемы есть, слава богу, а насос найти не проблема