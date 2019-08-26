Готовим зонтики: в Новосибирск придут ливни с порывистым ветром

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни — к городу придёт уральский циклон, который принесёт с собой дожди.



Согласно прогнозу Гидрометцентра, погода начнёт портиться днём во вторник, 27 августа.



«Сейчас мы находимся в области повышенного атмосферного давления, в тылу за циклоном, который накануне ушел на районы Монголии. В этом барическом гребне в области высокого атмосферного давления осадки маловероятны сегодня. Но дальше на смену этому гребню идёт циклоническая система из районов Среднего Урала, которая должна вызвать в ближайшие 1,5 суток ливневые грозовые дожди разной интенсивности с порывистым ветром до 20 м/с», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.



По его словам, влияние циклона в Новосибирске и области будет длиться до среды, 28 августа. В это время, согласно прогнозу синоптиков, весьма вероятны дожди и грозы.



«Температура завтра будет около +24…+29 градусов. Но по западу уже будет проходить холодный атмосферный фронт. Этот фронт пройдет 28 числа, и мы ждём понижение температуры до 18…23 градусов тепла. Затем мы снова попадем в барический гребень, тыловой. Ночные температуры упадут до +3… +8 градусов, а дневные будут в пределах 20...25 градусов тепла. Этот процесс зональный, больше всего циклонических движений будет по северным районам», — добавил Ренад Ягудин.



Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

