Новосибирский гимнаст завоевал серебро на Кубке России

Новосибирский гимнаст Иван Стретович стал серебряным призёром в многоборье на Кубке России.

Лучший результат на соревнованиях в Пензе показал гимнаст Никита Нагорный из Ростова-на-Дону —174,429 балла. Стретович отстал от победителя почти на три балла — его результат 171,795, говорится в результатах на сайте Федерации спортивной гимнастики России.

«За серебро и бронзу развернулась более ожесточённая борьба. Иван Стретович (Новосибирская/Московская область) и Давид Белявский (Свердловская область / Республика Удмуртия) поочерёдно выходили на второе место, но количество ошибок последнего все-таки перевесило. Давид сорвал первый же элемент в вольных упражнениях, а потом серьёзно ошибся на брусьях — своём коронном снаряде», — сообщает Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

