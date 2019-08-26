Автоинспекторы устроили засаду и забрали две машины у пьяных новосибирцев

Автоинспекторы останавливали почти все машины, чтобы проверить водителей на состояние опьянения
Фото: Александр Ощепков / НГС
Ночью 25 августа инспекторы ГИБДД провели в Новосибирске облаву на пьяных водителей — две машины отправили на спецстоянку.
Акция «Нетрезвый водитель» проводилась недалеко от завода «Экран» в Заельцовском районе города из-за того, что там находится несколько очагов аварийности и чаще всего попадаются пьяные водители.
«Несмотря на информацию в СМИ, именно в этом районе попались два водителя в нетрезвом состоянии», — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По данным Госавтоинспекции, в рейде участвовали 9 человек личного состава и 4 патрульных машины.
Согласно ст. 264 КоАП РФ, если водитель в нетрезвом состоянии поранит человека, ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Недавно на площади Ленина в центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя». Девушки-автоинспекторы останавливали водителей и после беседы вручали им минеральную воду.