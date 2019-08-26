Автоинспекторы устроили засаду и забрали две машины у пьяных новосибирцев

Ночью 25 августа инспекторы ГИБДД провели в Новосибирске облаву на пьяных водителей — две машины отправили на спецстоянку.



Акция «Нетрезвый водитель» проводилась недалеко от завода «Экран» в Заельцовском районе города из-за того, что там находится несколько очагов аварийности и чаще всего попадаются пьяные водители.



«Несмотря на информацию в СМИ, именно в этом районе попались два водителя в нетрезвом состоянии», — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.



По данным Госавтоинспекции, в рейде участвовали 9 человек личного состава и 4 патрульных машины.



Согласно ст. 264 КоАП РФ, если водитель в нетрезвом состоянии поранит человека, ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

