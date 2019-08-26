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Дороги и транспорт

Автоинспекторы устроили засаду и забрали две машины у пьяных новосибирцев

ГИБДД провела рейд недалеко от завода «Экран»

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Автоинспекторы останавливали почти все машины, чтобы проверить водителей на состояние опьянения

Фото: Александр Ощепков / НГС

Ночью 25 августа инспекторы ГИБДД провели в Новосибирске облаву на пьяных водителей — две машины отправили на спецстоянку.

Акция «Нетрезвый водитель» проводилась недалеко от завода «Экран» в Заельцовском районе города из-за того, что там находится несколько очагов аварийности и чаще всего попадаются пьяные водители.

«Несмотря на информацию в СМИ, именно в этом районе попались два водителя в нетрезвом состоянии», — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По данным Госавтоинспекции, в рейде участвовали 9 человек личного состава и 4 патрульных машины.

Согласно ст. 264 КоАП РФ, если водитель в нетрезвом состоянии поранит человека, ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Недавно на площади Ленина в центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя». Девушки-автоинспекторы останавливали водителей и после беседы вручали им минеральную воду.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

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    26 авг 2019 в 14:42

    Ловить нужно всех алкашей и всегда, а не двоих по акции

    Фото пользователя
    26 авг 2019 в 14:39

    У ГИБДД акция была поймай 2 алкаша и получи премию как за трех)))).

    26 авг 2019 в 14:36

    Полицейское государство.
    Обязаны были заранее предупредить водителей об акции.