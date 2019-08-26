Мэрия Новосибирска позвала граффитиста Покраса Лампаса расписывать город

Покраса Лампаса пригласили расписать Новосибирск
Фото: vk.com/pokras_lampas
Мэрия Новосибирска договорилась с художником Покрасом Лампасом о том, чтобы он расписал одно из мест в городе.
Как сообщила корреспонденту НГС начальник городского департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, договорённость с художником уже есть — его граффити появятся к следующему Дню города.
«Это мэрия проявила инициативу. Мои друзья вышли с предложением к художнику. Хотелось бы, чтобы в городе было достопримечательное место, которое будет привлекать людей. Вы знаете, что у нас много фестивалей проводится в Новосибирске: «Окрашено», «Графит Науки», недавно наш Технический университет (НГТУ) расписали. Конечно, хотелось бы, чтобы такие знаковые люди, как Покрас, не прошли мимо и оставили свой след в городе Новосибирске», — объяснила Анна Терешкова.
По её словам, сейчас художественному совету предстоит определить место, в котором Покрасу Лампасу разрешат работать.
«Я бы хотела, чтобы оно было именно одно, чтобы его можно было как-то просматривать или с моста, или с реки. Будем пока выбирать», — сказала Терешкова.
До этого он расписал крышу бывшей фабрики «Красный октябрь» в Москве, работал по заказу модного дома Fendi и занимался другими проектами.
Покрас Лампас расписал площадь 1-й Пятилетки в Екатеринбурге в виде креста на фестивале «Стенограффия» в начале июля. После фестиваля рисунок залили гудроном, а Покрас Лампас планировал восстановить его. На минувших выходных православные активисты, оскорблённые граффити, устроили в Екатеринбурге акцию и пригрозили залить площадь кровью. В итоге Покрас Лампас отменил поездку на Урал.
Настоящее имя Покраса Лампаса — Арсений Пыженков. Он родился в 1991 году в Калининграде. С детства интересовался граффити и стрит-артом. Начал рисовать в 15 лет. Известность художник приобрёл после 2015 года, после работы над крышей «Красного октября».
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