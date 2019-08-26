Мэрия Новосибирска позвала граффитиста Покраса Лампаса расписывать город

Мэрия Новосибирска договорилась с художником Покрасом Лампасом о том, чтобы он расписал одно из мест в городе.

Как сообщила корреспонденту НГС начальник городского департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, договорённость с художником уже есть — его граффити появятся к следующему Дню города.

«Это мэрия проявила инициативу. Мои друзья вышли с предложением к художнику. Хотелось бы, чтобы в городе было достопримечательное место, которое будет привлекать людей. Вы знаете, что у нас много фестивалей проводится в Новосибирске: «Окрашено», «Графит Науки», недавно наш Технический университет (НГТУ) расписали. Конечно, хотелось бы, чтобы такие знаковые люди, как Покрас, не прошли мимо и оставили свой след в городе Новосибирске», — объяснила Анна Терешкова.