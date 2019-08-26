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Город

Мэрия Новосибирска позвала граффитиста Покраса Лампаса расписывать город

В Екатеринбурге работа художника вызвала гнев православных активистов

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Покраса Лампаса пригласили расписать Новосибирск

Фото: vk.com/pokras_lampas

Мэрия Новосибирска договорилась с художником Покрасом Лампасом о том, чтобы он расписал одно из мест в городе.

Как сообщила корреспонденту НГС начальник городского департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, договорённость с художником уже есть — его граффити появятся к следующему Дню города.

«Это мэрия проявила инициативу. Мои друзья вышли с предложением к художнику. Хотелось бы, чтобы в городе было достопримечательное место, которое будет привлекать людей. Вы знаете, что у нас много фестивалей проводится в Новосибирске: «Окрашено», «Графит Науки», недавно наш Технический университет (НГТУ) расписали. Конечно, хотелось бы, чтобы такие знаковые люди, как Покрас, не прошли мимо и оставили свой след в городе Новосибирске», — объяснила Анна Терешкова.

Покрас Лампас расписал площадь&nbsp;1-й Пятилетки в Екатеринбурге в виде креста

Покрас Лампас расписал площадь 1-й Пятилетки в Екатеринбурге в виде креста

По её словам, сейчас художественному совету предстоит определить место, в котором Покрасу Лампасу разрешат работать. 

«Я бы хотела, чтобы оно было именно одно, чтобы его можно было как-то просматривать или с моста, или с реки. Будем пока выбирать», — сказала Терешкова.

До этого он расписал крышу бывшей фабрики «Красный октябрь» в Москве, работал по заказу модного дома Fendi и занимался другими проектами. 

Покрас Лампас расписал площадь 1-й Пятилетки в Екатеринбурге в виде креста на фестивале «Стенограффия» в начале июля. После фестиваля рисунок залили гудроном, а Покрас Лампас планировал восстановить его. На минувших выходных православные активисты, оскорблённые граффити, устроили в Екатеринбурге акцию и пригрозили залить площадь кровью. В итоге Покрас Лампас отменил поездку на Урал

Настоящее имя Покраса Лампаса — Арсений Пыженков. Он родился в 1991 году в Калининграде. С детства интересовался граффити и стрит-артом. Начал рисовать в 15 лет. Известность художник приобрёл после 2015 года, после работы над крышей «Красного октября».

Пишите в комментариях, где бы вы хотели увидеть граффити художника и какое место в городе, по вашему мнению, подойдёт для этого лучше всего. Самые лучшие варианты мы добавим в опрос.

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    КОММЕНТАРИИ (36)

    26 авг 2019 в 13:27

    Как новосибирский православный активист полностью согласен с уральскими коллегами. Это ужасно, пошло и безнравственно.

    Фото пользователя
    26 авг 2019 в 13:24

    Ну вот зачем это?! Сомнительная это красота. Неужели нельзя как-то по-другому украсить город?! Лучше уж цветами. Посмотрели бы, какие сезонные фестивали устраиваются в центре Москвы, как украшают город, прежде чем принимать решение о граффити. Граффити ассоциируется с неблагополучными районами, а господа из мэрии хотят этим «искусством» украшать город. 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

    26 авг 2019 в 13:22

    Хай малюет. Новосибирск уже ничем не испортить...