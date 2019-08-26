Вандалы вытащили из «Виртуального ЗАГСа» в Центральном парке деньги и кольца

Вандалы сломали аппарат и выкрали купюроприёмник ,в котором были деньги

Ночью 25 августа вандалы сломали «Виртуальный ЗАГС» в Центральном парке Новосибирска — неизвестные вытащили из аппарата купюроприёмник с деньгами. Об инциденте в редакцию НГС сообщили владелец «Виртуального ЗАГСа» Дмитрий Алексанов. По его словам, автомат разбили около 5:00 в воскресенье, 25 августа. «На данный момент запросил в Москве купюроприёмник и поинтересовался, сколько будет стоить ремонт. Пока ответа не дали. Самое дорогое, что там было, — это купюроприёмник с деньгами. Денег там было немного, само оборудование дороже стоит. Оборвали провода, поломали кое-что. Пока точную сумму ущерба трудно оценить. Само оборудование стоит больше 500 тысяч рублей», — рассказал корреспонденту НГС владелец автомата Дмитрий Алексанов.

По его словам, вандалы вырвали провода и повредили компьютер, установленный внутри «Виртуального ЗАГСа». Кроме того, неизвестные украли мешок с кольцами, но поняв, что он не представляет никакой ценности, выбросили.

«В 4:00 к нему удаленно подключались, все было хорошо, а в 5:00 охрана обнаружила, что его сломали. Я так понимаю, что купюроприёмник выбили оттуда. Вскрыли металлический короб и отогнули замок на аппарате. Утащили мешок с кольцами, видимо, думали, что там что-то ценное. Донесли до соседнего аттракциона и бросили», — добавил Дмитрий Алексанов.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. «Заявление поступало о повреждении автомата. Также, как сообщил владелец, украли 900 рублей», — рассказали в пресс-службе областного управления полиции. Владелец автомата просит связаться возможных очевидцев с ним либо с полицией.

«Огромная просьба, если кто-то что-то видел или что-то знает по этому поводу, сообщить в полицию по номеру 102 или в директ аккаунта @virtual_zags_nsk. Анонимность гарантируется», — говорит Алексанов.

