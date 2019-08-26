Новосибирского застройщика оштрафовали за попытку сбежать из России с паспортом мёртвого брата

Сегодня, 26 августа, в Новосибирской области завершился суд над бывшим директором строительной фирмы «НовоКомСтрой» Вячеславом Каном, которого обвиняли в попытке пересечь государственную границу по чужому паспорту.

«В связи с тем, что преступление небольшой тяжести, ему назначили самое минимальное наказание — в виде 7 тысяч [рублей] штрафа. <…> Вину он признал. <…> Приговор обжаловать не будем, потому что он нас устраивает», — сообщила корреспонденту НГС адвокат осуждённого Ольга Сколота.



Уголовное дело в отношении Вячеслава Кана рассмотрел Карасукский районный суд Новосибирской области. Как следует из карточки дела на сайте суда, застройщика обвиняли в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ).

Как ранее рассказывал заместитель прокурора Карасукского района Сергей Рахимов, 12 апреля 2019 года обвиняемый попытался пересечь государственную границу России в международном автомобильном пункте пропуска «Павловка», который находится в Карасукском районе — на границе с Казахстаном. При этом Кан предъявил паспорт на имя своего умершего младшего брата. Но при проверке документов пограничник заметил несоответствие.

Во время дознания бывший глава компании «НовоКомСтрой» свою вину полностью признал. «Пояснил, что хотел выехать в Республику Казахстан, чтобы навестить своих родителей», — сообщал Сергей Рахимов. Он уточнил, что выехать за границу по своим документам обвиняемый не мог, так как был под домашним арестом — эту меру пресечения в отношении него избрал суд одного из районов Новосибирска.

