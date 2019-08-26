Всё ради «элитной» школы: в Новосибирске судят 10 родителей, купивших прописку для ребёнка

Родители пытались устроить своих детей в первый класс лицея № 9 на улице 1905 года
Фото: Кирилл Шматков / НГС
В Новосибирске возбудили 10 уголовных дел в отношении родителей, которые купили прописку для ребёнка, — они пытались записать их в первый класс лицея
Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры в ответ на официальный запрос.
Первые шесть случаев, когда родители предоставили в лицей документы с подложной пропиской, в прокуратуре нашли после обращения одного из местных жителей. Он живёт на микроучастке, который относится к лицею, но не смог устроить туда своего ребёнка, потому что ему не хватило места. После проверки в полиции возбудили два уголовных дела по статье 327 УК РФ «Приобретение, хранение, <...> использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков).
После этого в лицее провели ещё четыре проверки, по итогам которых возбудили четыре уголовных дела. Ещё четыре дела возбудили после самостоятельной проверки, которую провели сотрудники полиции. Расследование всех 10 уголовных дел уже закончено — их направили в суд.
За подобные преступления родителям грозит ограничение свободы, принудительные работы и даже лишение свободы на срок до года.
Как пояснили корреспонденту НГС в прокуратуре Железнодорожного района, чаще всего поддельные прописки вычисляют по подписям в документах.
«Мы направляем в отдел полиции
Случаев, когда родители покупают прописку ради того, чтобы устроить ребёнка в престижную школу, в Новосибирске много. Так, в 2017 году суд вынес приговор новосибирцу, который купил прописку ради того, чтобы его ребёнок пошёл в элитную гимназию на Сибирской.