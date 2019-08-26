Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 6/10
usd 65.60
eur 72.62

Все новости

Все новости
Образование

Всё ради «элитной» школы: в Новосибирске судят 10 родителей, купивших прописку для ребёнка

Они хотели записаться в первый класс лицея в Железнодорожном районе

Поделиться

5 932
59 Обсудить

Родители пытались устроить своих детей в первый класс лицея № 9 на улице 1905 года 

Фото: Кирилл Шматков / НГС

В Новосибирске возбудили 10 уголовных дел в отношении родителей, которые купили прописку для ребёнка, — они пытались записать их в первый класс лицея № 9 в Железнодорожном районе.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры в ответ на официальный запрос.

Первые шесть случаев, когда родители предоставили в лицей документы с подложной пропиской, в прокуратуре нашли после обращения одного из местных жителей. Он живёт на микроучастке, который относится к лицею, но не смог устроить туда своего ребёнка, потому что ему не хватило места. После проверки в полиции возбудили два уголовных дела по статье 327 УК РФ «Приобретение, хранение, <...> использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков). 

После этого в лицее провели ещё четыре проверки, по итогам которых возбудили четыре уголовных дела. Ещё четыре дела возбудили после самостоятельной проверки, которую провели сотрудники полиции. Расследование всех 10 уголовных дел уже закончено — их направили в суд. 

За подобные преступления родителям грозит ограничение свободы, принудительные работы и даже лишение свободы на срок до года.

Как пояснили корреспонденту НГС в прокуратуре Железнодорожного района, чаще всего поддельные прописки вычисляют по подписям в документах.

«Мы направляем в отдел полиции № 2, который осуществляет функции миграционного учёта, копии свидетельств о регистрации по месту пребывания, которые были предоставлены в образовательную организацию. И они нам уже отвечают, действительно ли там подпись этого сотрудника стоит либо не их сотрудник ставил подпись. У нас встречались такие факты, что стояла подпись должностного лица — якобы руководителя миграционной службы, — а этот руководитель уволился ещё лет пять-семь назад. А подписи стоят, грубо говоря, январём этого года», — рассказали в районной прокуратуре.

Случаев, когда родители покупают прописку ради того, чтобы устроить ребёнка в престижную школу, в Новосибирске много. Так, в 2017 году суд вынес приговор новосибирцу, который купил прописку ради того, чтобы его ребёнок пошёл в элитную гимназию на Сибирской

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

школы по пропискелицей 9

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (59)

    вопрос
    26 авг 2019 в 15:00

    А когда начнут судить родителей, которые устраивают своих детей на хлебные места и награждают их орденами?

    Фото пользователя
    26 авг 2019 в 15:02

    Поймали 10 особо опасных рецидивистов, которые хотели чтобы их дети получили хорошее образование в девятке. Ну наконец то на улицу можно выйти спокойно и не переживать за свою безопасность. Я считаю что в этом деле нужно дожать - дети должны идти как соучастники, а это уже по преступление совершенное по сговору лиц и другая тяжесть. Короче, всем по сроку.

    26 авг 2019 в 15:20

    Всё хорошо, но пара вопросов:
    1. Что значит «купил» прописку? Нашёл человека, согласившегося прописать с своей квартире. Хозяин квартиры не имеет права прописать у себя других людей? В чём здесь криминал? Обычные межличностные договорённости.
    2. Почему человек, который наравне с другими платит налоги, и на деньги которого в том числе содержатся все эти школы в стране, не имеет права выбирать школу для своего ребёнка? Если он готов возить ребёнка на другой конец города в какую-то определённую школу, он имеет на это право. На каком основании права людей ограничиваются какими-то регистрациями по месту жительства? Какая разница, кто где живёт вообще.