Всё ради «элитной» школы: в Новосибирске судят 10 родителей, купивших прописку для ребёнка

В Новосибирске возбудили 10 уголовных дел в отношении родителей, которые купили прописку для ребёнка, — они пытались записать их в первый класс лицея № 9 в Железнодорожном районе.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры в ответ на официальный запрос.

Первые шесть случаев, когда родители предоставили в лицей документы с подложной пропиской, в прокуратуре нашли после обращения одного из местных жителей. Он живёт на микроучастке, который относится к лицею, но не смог устроить туда своего ребёнка, потому что ему не хватило места. После проверки в полиции возбудили два уголовных дела по статье 327 УК РФ «Приобретение, хранение, <...> использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков).