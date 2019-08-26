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Полиция и Росгвардия нагрянули с проверкой в мечеть в Ленинском районе

Среди прихожан оказались мигранты-нелегалы

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Рейд полиции и Росгвардии провели в мечети на Хилокском рынке

Фото: Елена Полякова

Полицейские и Росгвардия провели рейд по нелегальным мигрантам в Ленинском районе Новосибирска — они пришли в мечеть и проверили 300 её прихожан.

«Сотрудниками главного управления [МВД по Новосибирской области] с привлечением сил Управления Росгвардии по Новосибирской области проведена проверка мест массового скопления иностранных граждан на территории мечети в Ленинском районе города, — сообщил сегодня на совещания у губернатора замначальника областной полиции Олег Ольнёв. — Проверено 300 иностранных граждан, в отношении 10 составлен административный протокол».

По его словам, всего за неделю сотрудники полиции выписали штрафы нелегальным мигрантам на сумму 279 тысяч рублей. 

Единственная в Ленинском районе мечеть находится на территории Хилокского рынка. На прошлой неделе корреспонденты НГС нашли тут кладбище военнопленных времён Великой Отечественной войны — могилы находятся прямо рядом с палатками, где торгуют арбузами. 

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    КОММЕНТАРИИ (47)

    26 авг 2019 в 12:29

    Безобразие! Полицаи уже в храмах шастают! Оборзели вконец!! Полицейское государство. Ловить нарушителей, тем паче НЕ злостных, следует ВНЕ храма (любого!)
    Почитали бы сами закон "о полиции"! Так делать можно в случаи только РЕАЛЬНОЙ угрозе жизни и здоровью граждан!! Беспредел. Страна на уровне Гондураса...

    26 авг 2019 в 12:25

    Нелегалов, конечно, ловить надо.

    Но если бы где-нибудь в Центральной Азии подобную проверку провели на территории православного храма, представляю возмущение общественности (притом не только верующей!).

    вопрос
    26 авг 2019 в 12:22

    Вот интересно, а здесь статья о оскорблении чувств верующих не действует???