Полиция и Росгвардия нагрянули с проверкой в мечеть в Ленинском районе

Рейд полиции и Росгвардии провели в мечети на Хилокском рынке
Фото: Елена Полякова
Полицейские и Росгвардия провели рейд по нелегальным мигрантам в Ленинском районе Новосибирска — они пришли в мечеть и проверили 300 её прихожан.
«Сотрудниками главного управления [МВД по Новосибирской области] с привлечением сил Управления Росгвардии по Новосибирской области проведена проверка мест массового скопления иностранных граждан на территории мечети в Ленинском районе города, — сообщил сегодня на совещания у губернатора замначальника областной полиции Олег Ольнёв. — Проверено 300 иностранных граждан, в отношении 10 составлен административный протокол».
По его словам, всего за неделю сотрудники полиции выписали штрафы нелегальным мигрантам на сумму 279 тысяч рублей.
Единственная в Ленинском районе мечеть находится на территории Хилокского рынка. На прошлой неделе корреспонденты НГС нашли тут кладбище военнопленных времён Великой Отечественной войны — могилы находятся прямо рядом с палатками, где торгуют арбузами.