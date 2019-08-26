Полиция и Росгвардия нагрянули с проверкой в мечеть в Ленинском районе

Полицейские и Росгвардия провели рейд по нелегальным мигрантам в Ленинском районе Новосибирска — они пришли в мечеть и проверили 300 её прихожан.

«Сотрудниками главного управления [МВД по Новосибирской области] с привлечением сил Управления Росгвардии по Новосибирской области проведена проверка мест массового скопления иностранных граждан на территории мечети в Ленинском районе города, — сообщил сегодня на совещания у губернатора замначальника областной полиции Олег Ольнёв. — Проверено 300 иностранных граждан, в отношении 10 составлен административный протокол».