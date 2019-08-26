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Дороги и транспорт

Разработанный в Новосибирске самолёт доработают и отправят в серийное производство

На это планируют потратить более 1,2 миллиарда рублей

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В Минпромторге сообщили, что самолёт будут создавать на базе ТВС-2ДТС 

Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

Министерство промышленности и торговли России планирует создать новый самолёт для региональных перевозок — его разработают на базе новосибирского ТВС-2ДТС, сконструированного в СибНИА им. Чаплыгина.

Как сообщает РИА Новости, новый лёгкий самолёт будет серийным и использоваться на местных воздушных линиях.

«ТВС-2ДТС — экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолёт) создается новый серийный самолёт», — сообщает агентство.

Директор СибНИА Владимир Барсук подтвердил корреспонденту НГС информацию о разработке нового самолёта, однако отметил, что Минпромторг РФ не намерен полностью копировать технологии ТВС-2ДТС.

«Это будет делаться другой самолёт. Он будет цельнометаллический», — сообщил Барсук.

В середине августа Минпромторг опубликовал закупку на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию лёгкого самолёта. Всего на это планируется потратить до 1,2 миллиарда рублей.

Долгое время разработанные в СибНИА самолёты оставались невостребованными. «К сожалению, никто пока не понял, что этот самолёт нужен. Нам говорят: покажите компанию, которая бы сказала, что им необходима такая машина. Пока нам никто их не заказывал», — цитировало директора СибНИА Владимира Барсука «РБК.Новосибирск».

В начале августа появилась информация, что государственное предприятие из Магаданской области заключило контракт на лизинг двух самолётов ТВС-2МС. А в 2018 году стало известно, что якутская авиакомпания планирует создать 200 самолётов ТВС-2ДТС.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    знаток
    26 авг 2019 в 11:33

    красава, делают то, что никому не нужно - классический пример отмыва бабла.
    стабильность, чо....

    Фото пользователя
    26 авг 2019 в 11:34

    Большинство мелких городишек так и останутся летать на Ан-2, а этих сделают 4-5, потом ещё впаривать будут как SSJ чтобы насильно покупали

    дядя Петя
    26 авг 2019 в 11:34

    пока в России разрабатывают "новый самолет", по факту являющийся зализанным старинным кукурузником Ан-2, в нормальных технологически странах уже разработали и запустили в производство несколько моделей Piper, Cessna и т.д.