Разработанный в Новосибирске самолёт доработают и отправят в серийное производство

Министерство промышленности и торговли России планирует создать новый самолёт для региональных перевозок — его разработают на базе новосибирского ТВС-2ДТС, сконструированного в СибНИА им. Чаплыгина.

Как сообщает РИА Новости, новый лёгкий самолёт будет серийным и использоваться на местных воздушных линиях.

«ТВС-2ДТС — экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолёт) создается новый серийный самолёт», — сообщает агентство.