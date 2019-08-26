Разработанный в Новосибирске самолёт доработают и отправят в серийное производство

В Минпромторге сообщили, что самолёт будут создавать на базе ТВС-2ДТС
Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»
Министерство промышленности и торговли России планирует создать новый самолёт для региональных перевозок — его разработают на базе новосибирского ТВС-2ДТС, сконструированного в СибНИА им. Чаплыгина.
Как сообщает РИА Новости, новый лёгкий самолёт будет серийным и использоваться на местных воздушных линиях.
«ТВС-2ДТС — экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолёт) создается новый серийный самолёт», — сообщает агентство.
Директор СибНИА Владимир Барсук подтвердил корреспонденту НГС информацию о разработке нового самолёта, однако отметил, что Минпромторг РФ не намерен полностью копировать технологии ТВС-2ДТС.
«Это будет делаться другой самолёт. Он будет цельнометаллический», — сообщил Барсук.
В середине августа Минпромторг опубликовал закупку на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию лёгкого самолёта. Всего на это планируется потратить до 1,2 миллиарда рублей.
Долгое время разработанные в СибНИА самолёты оставались невостребованными. «К сожалению, никто пока не понял, что этот самолёт нужен. Нам говорят: покажите компанию, которая бы сказала, что им необходима такая машина. Пока нам никто их не заказывал», — цитировало директора СибНИА Владимира Барсука «РБК.Новосибирск».
В начале августа появилась информация, что государственное предприятие из Магаданской области заключило контракт на лизинг двух самолётов ТВС-2МС. А в 2018 году стало известно, что якутская авиакомпания планирует создать 200 самолётов ТВС-2ДТС.