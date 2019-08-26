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Плюшевый котик в беде: к новосибирским ветеринарам привезли львёнка из бродячего цирка

Годовалая кошка из цирка-шапито оказалась совсем ручной

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Маленькая львица попала к ветеринарам из-за судорог

Фото: vk.com/vetbest

Врачи новосибирской ветеринарной клиники «БЭСТ» обследовали львицу из маленького бродячего цирка, у которой случились судороги.

Фотографии с необычной пациенткой появились сегодня, 26 августа, в сообществе клиники «БЭСТ» в соцсети «ВКонтакте».

«Львице один год, проходила обследование по поводу судорожного синдрома», — рассказала корреспонденту НГС главный врач клиники Наталья Уланова.

По её словам, львица принадлежит маленькому бродячему цирку-шапито — артисты проезжали через Новосибирск и решили завезти котёнка к ветеринарам. Врачи взяли у львицы анализы и обследовали её, в том числе сделали компьютерную томографию. Чтобы провести обследование, львице сделали анестезию, но в целом, отмечает Наталья Уланова, при общении с пациенткой проблем у ветеринаров не возникло.

«Она в общем-то ручная кошка, плюс она маленькая ещё, поэтому какой-то угрозы не представляла», — пояснила главный врач клиники «БЭСТ».

По её словам, чтобы избавить львицу от судорог, ветеринары рекомендовали поменять её рацион. 

Чтобы обследовать львицу, врачам пришлось сделать ей анестезию

Чтобы обследовать львицу, врачам пришлось сделать ей анестезию

Львица пока ещё слишком маленькая и не принимает участия в выступлениях, рассказали в ветеринарной клинике&nbsp;

Львица пока ещё слишком маленькая и не принимает участия в выступлениях, рассказали в ветеринарной клинике 

Ранее новосибирские ветеринары помогли молодому льву Остину из гастролирующей цирковой труппы — зверь страдал от сильной зубной боли.

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    КОММЕНТАРИИ (32)

    Гость
    26 авг 2019 в 11:58

    Несчастное животное (((( Когда уже прекратится эта дичь! Пора давно запретить порабощение животных ради потехи людей. Почему-то, по непонятным причинам, человек решил что он имеет на это право. Средневековье какое-то.
    Я надеюсь что всё же когда-то эти времена настанут, когда цирки с использованием животных, и передвижные и стационарные, станут вне закона. Надеюсь мы придем к такой степени цивилизации и гуманизма.

    лена путина
    26 авг 2019 в 11:55

    маленький бродячий цирк. 21 век. россия. путин!!!! запретите эти бродячие цирки с животными.

    26 авг 2019 в 11:59

    Цирк - средневековая дикость. Бродячий цирк - дикость в квадрате.