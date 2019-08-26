Плюшевый котик в беде: к новосибирским ветеринарам привезли львёнка из бродячего цирка

Маленькая львица попала к ветеринарам из-за судорог
Фото: vk.com/vetbest
Врачи новосибирской ветеринарной клиники «БЭСТ» обследовали львицу из маленького бродячего цирка, у которой случились судороги.
Фотографии с необычной пациенткой появились сегодня, 26 августа, в сообществе клиники «БЭСТ» в соцсети «ВКонтакте».
«Львице один год, проходила обследование по поводу судорожного синдрома», — рассказала корреспонденту НГС главный врач клиники Наталья Уланова.
По её словам, львица принадлежит маленькому бродячему цирку-шапито — артисты проезжали через Новосибирск и решили завезти котёнка к ветеринарам. Врачи взяли у львицы анализы и обследовали её, в том числе сделали компьютерную томографию. Чтобы провести обследование, львице сделали анестезию, но в целом, отмечает Наталья Уланова, при общении с пациенткой проблем у ветеринаров не возникло.
«Она в общем-то ручная кошка, плюс она маленькая ещё, поэтому какой-то угрозы не представляла», — пояснила главный врач клиники «БЭСТ».
По её словам, чтобы избавить львицу от судорог, ветеринары рекомендовали поменять её рацион.
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