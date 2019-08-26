Плюшевый котик в беде: к новосибирским ветеринарам привезли львёнка из бродячего цирка

Врачи новосибирской ветеринарной клиники «БЭСТ» обследовали львицу из маленького бродячего цирка, у которой случились судороги.



Фотографии с необычной пациенткой появились сегодня, 26 августа, в сообществе клиники «БЭСТ» в соцсети «ВКонтакте».



«Львице один год, проходила обследование по поводу судорожного синдрома», — рассказала корреспонденту НГС главный врач клиники Наталья Уланова.



По её словам, львица принадлежит маленькому бродячему цирку-шапито — артисты проезжали через Новосибирск и решили завезти котёнка к ветеринарам. Врачи взяли у львицы анализы и обследовали её, в том числе сделали компьютерную томографию. Чтобы провести обследование, львице сделали анестезию, но в целом, отмечает Наталья Уланова, при общении с пациенткой проблем у ветеринаров не возникло.

