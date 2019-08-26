Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 3/10
usd 65.60
eur 72.62

Все новости

Все новости
Мой дом
Отопительный сезон 2018/2019

Новосибирцы задолжали 2,4 миллиарда рублей за горячую воду и отопление

Долг горожан вырос на 18% из-за положительной корректировки тарифов

Поделиться

1 600
24 Обсудить

По сравнению с прошлым годом, долги новосибирцев за горячую воду и тепло выросли на 18%

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирцы задолжали за тепло и горячую воду больше 2,4 миллиарда — больше всего денег Сибирской генерирующей компании должны горожане.

Как рассказали в пресс-службе СГК, на 1 августа долг физических лиц за отопление и горячую воду составил 1,8 миллиарда рублей. Ещё 655 миллионов долга лежит на юридических лицах.

«Для сравнения, в этом году стоимость всей ремонтной программы на тепловых сетях Новосибирска составляет 721 миллиона рублей. Таким образом, нынешней суммы задолженности за тепло примерно хватило бы на три года ремонтов городских теплосетей в объемах 2019 года», — рассказали в энергокомпании.

При этом в СГК говорят, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, долг юридических лиц сократился на 18%, а долг рядовых горожан, наоборот, вырос на 18%.

«Прирост задолженности среди физических лиц связан с положительной корректировкой в этом году и составил 18%», — рассказали в пресс-службе СГК.

С начала года в отношении неплательщиков вынесли больше 11 тысяч судебных приказов о взыскании долга. Кроме того, приставы наложили 765 арестов на имущество должников и взыскали 93 миллиона рублей.

В начале августа стало известно, что приставы стали чаще требовать с новосибирцев долги по платежам за кредиты и коммунальные услуги. По данным управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, быстрее всего в регионе растут долги по зарплатам и платежам в сфере ЖКХ.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

долгигорячая водаотопление

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (24)

    26 авг 2019 в 10:58

    Надо просто брать СГК и подавать иски в взыскании. Отбирать квартиры, выселять. Почему они бездействуют? Приходить с приставами к должникам и выносить имущество. Я бы так и делал.

    26 авг 2019 в 10:59

    Скорректируют и получается что должны. Надо отменять все эти корректировки.

    Старушенция
    26 авг 2019 в 11:02

    На три года хватило бы, говорите? А хотите получить за один год. И это ведь только долг, заплачено намного больше. Понятно, почему люди не платят: они уже задыхаются под вашими "положительными корректировками".
    У нас в результате совершенно не нужного нам большого перетопа и замечательных корректировок платить нужно больше почти на 20%. И ещё пришлось около 3000 руб. заплатить перерасчёт. И ведь жадности нет предела, всё съедается тут же!