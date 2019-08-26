Новосибирцы задолжали 2,4 миллиарда рублей за горячую воду и отопление

«Для сравнения, в этом году стоимость всей ремонтной программы на тепловых сетях Новосибирска составляет 721 миллиона рублей. Таким образом, нынешней суммы задолженности за тепло примерно хватило бы на три года ремонтов городских теплосетей в объемах 2019 года», — рассказали в энергокомпании.

Как рассказали в пресс-службе СГК, на 1 августа долг физических лиц за отопление и горячую воду составил 1,8 миллиарда рублей. Ещё 655 миллионов долга лежит на юридических лицах.

Новосибирцы задолжали за тепло и горячую воду больше 2,4 миллиарда — больше всего денег Сибирской генерирующей компании должны горожане.

При этом в СГК говорят, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, долг юридических лиц сократился на 18%, а долг рядовых горожан, наоборот, вырос на 18%.

«Прирост задолженности среди физических лиц связан с положительной корректировкой в этом году и составил 18%», — рассказали в пресс-службе СГК.

С начала года в отношении неплательщиков вынесли больше 11 тысяч судебных приказов о взыскании долга. Кроме того, приставы наложили 765 арестов на имущество должников и взыскали 93 миллиона рублей.

В начале августа стало известно, что приставы стали чаще требовать с новосибирцев долги по платежам за кредиты и коммунальные услуги. По данным управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, быстрее всего в регионе растут долги по зарплатам и платежам в сфере ЖКХ.

