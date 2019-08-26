Готовьтесь к пробкам: площадь Кондратюка перекопают для ремонта теплотрассы

В тепловую камеру теплотрассы стала поступать вода. Теперь СГК придётся искать причину дефекта и устранять его
Фото: Александр Ощепков / НГС
Коммунальщики сузят улицу Фрунзе в Железнодорожном районе Новосибирска на две недели, чтобы отремонтировать теплотрассу.
«С 26 августа по 9 сентября ограничивается движение транспорта по улице Фрунзе в районе дома
«Энергетики обнаружили в тепловой камере поступление воды из-за образовавшегося дефекта на трубе диаметром 1000 мм. Сегодня приступили к поиску повреждения. В ближайшее время будет понятен характер дефекта и объём ремонтных работ», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.
Недавно из-за аварийного ремонта теплотрассы пришлось сузить улицу Ватутина и перенести остановку «ГУМ» — работы там закончили 23 августа.