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Готовьтесь к пробкам: площадь Кондратюка перекопают для ремонта теплотрассы

Из-за этого проезжую часть на кольце сузят на 10 метров

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В тепловую камеру теплотрассы стала поступать вода. Теперь СГК придётся искать причину дефекта и устранять его 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Коммунальщики сузят улицу Фрунзе в Железнодорожном районе Новосибирска на две недели, чтобы отремонтировать теплотрассу.

«С 26 августа по 9 сентября ограничивается движение транспорта по улице Фрунзе в районе дома № 18 на проспекте Димитрова. Проезжая часть будет сужена на десять метров», — рассказали в мэрии Новосибирска.

Дорогу сузят на 10 метров до 9 сентября

Дорогу сузят на 10 метров до 9 сентября

«Энергетики обнаружили в тепловой камере поступление воды из-за образовавшегося дефекта на трубе диаметром 1000 мм. Сегодня приступили к поиску повреждения. В ближайшее время будет понятен характер дефекта и объём ремонтных работ», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. 

Недавно из-за аварийного ремонта теплотрассы пришлось сузить улицу Ватутина и перенести остановку «ГУМ» — работы там закончили 23 августа.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

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    26 авг 2019 в 10:54

    ну на счёт 9 сентября они погорячились.. получится как обычно, раскопают и продлят ещё на 3 недели..

    26 авг 2019 в 10:57

    После пробок на мира уже ничего не страшно.)

    26 авг 2019 в 10:53

    СГК все быстро копает, но вот раскопанное стоит месяцами и работы совершенно не ведутся.