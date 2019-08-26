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Артём Лоскутов нарисовал триколор полицейской дубинкой и продал картину за 55,5 тысяч

Новый метод он назвал «Дубинопись № 1»

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Во время аукциона было сделано 14 ставок

Фото: Артём Лоскутов

Художник из Новосибирска Артём Лоскутов продал с аукциона в Facebook триколор, нарисованный ударами полицейской дубинки — покупатель заплатил за картину 55 555 рублей. По словам автора, это новый рекорд для аукциона на его странице в Facebook.

Артём Лоскутов снял процесс создания картины «Дубинописи № 1» на видео — художник нанёс акриловую краску на дубинку, купленную в Военторге, и с размаха ударил по холсту.

В июне Артёма Лоскутова задержали на митинге против политических репрессий «Общество требует справедливости!» в Москве —  меньше чем через неделю художник продал за 41 тысячу рублей плакат,  за который его осудили.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    26 авг 2019 в 11:28

    Ну вот, а хомячки плачут, что при Путине невозможно вести бизнес - здесь вложения менее 1 тыс.руб. и 1 минута работы, не требующей никаких навыков, а прибыли 4400 %.

    палата №-6
    26 авг 2019 в 11:26

    посмотрел видео.. шиза какая - это точно для клиники, или с клиники наоборот?

    знаток
    26 авг 2019 в 11:23

    креативненько