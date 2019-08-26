Артём Лоскутов нарисовал триколор полицейской дубинкой и продал картину за 55,5 тысяч

Художник из Новосибирска Артём Лоскутов продал с аукциона в Facebook триколор, нарисованный ударами полицейской дубинки — покупатель заплатил за картину 55 555 рублей. По словам автора, это новый рекорд для аукциона на его странице в Facebook.



Артём Лоскутов снял процесс создания картины «Дубинописи № 1 » на видео — художник нанёс акриловую краску на дубинку, купленную в Военторге, и с размаха ударил по холсту.