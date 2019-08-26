Артём Лоскутов нарисовал триколор полицейской дубинкой и продал картину за 55,5 тысяч

Во время аукциона было сделано 14 ставок
Фото: Артём Лоскутов
Художник из Новосибирска Артём Лоскутов продал с аукциона в Facebook триколор, нарисованный ударами полицейской дубинки — покупатель заплатил за картину 55 555 рублей. По словам автора, это новый рекорд для аукциона на его странице в Facebook.
Артём Лоскутов снял процесс создания картины «Дубинописи
ребята, я изобрёл новый стиль живописи, актуальный обстоятельствам. рабочее название дубинопись pic.twitter.com/sgm6AU8n3S— артём лоскутов (@kissmyba) August 25, 2019
В июне Артёма Лоскутова задержали на митинге против политических репрессий «Общество требует справедливости!» в Москве — меньше чем через неделю художник продал за 41 тысячу рублей плакат, за который его осудили.