После расширения Большевистской посреди дороги остались торчать фонарные столбы

«Это выезд на Большевистскую со стороны "Европейского берега". <…> Они это сделали дня три–четыре назад. Сначала они сделали островок безопасности, который перекрыл две полосы на выезд с микрорайона. Когда народ начал возмущаться, они решили расширить полосу. Вот так они расширили», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Илья.

После расширения улицы Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска посреди проезжей части остались стоять фонарные столбы.

По его словам, теперь столбы стоят в 40–60 сантиметрах от обочины дороги, на проезжей части.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой пояснить, почему фонарные столбы не были демонтированы до расширения проезжей части. На момент публикации новости ответ из мэрии не поступил.

На прошлой неделе на Советском шоссе, соединяющем Кировский и Советский районы Новосибирска, рабочие смонтировали новый пешеходный мост — четыре года назад этот мост снёс китайский грузовик, проехавший под ним с поднятым кузовом.

