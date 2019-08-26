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Дороги и транспорт

После расширения Большевистской посреди дороги остались торчать фонарные столбы

Водители заметили нестандартный ремонт дороги на выезде с «Европейского берега»

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Столбы стоят в отдалении от обочины, посреди проезжей части

Фото: очевидец

После расширения улицы Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска посреди проезжей части остались стоять фонарные столбы.

Фото с торчащими на дороге столбами сделал местный житель Илья.

«Это выезд на Большевистскую со стороны "Европейского берега". <…> Они это сделали дня три–четыре назад. Сначала они сделали островок безопасности, который перекрыл две полосы на выезд с микрорайона. Когда народ начал возмущаться, они решили расширить полосу. Вот так они расширили», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Илья.

По его словам, теперь столбы стоят в 40–60 сантиметрах от обочины дороги, на проезжей части.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой пояснить, почему фонарные столбы не были демонтированы до расширения проезжей части. На момент публикации новости ответ из мэрии не поступил.

На прошлой неделе на Советском шоссе, соединяющем Кировский и Советский районы Новосибирска, рабочие смонтировали новый пешеходный мост — четыре года назад этот мост снёс китайский грузовик, проехавший под ним с поднятым кузовом.

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    КОММЕНТАРИИ (57)

    Влад
    26 авг 2019 в 10:17

    Да это же просто смертельно опасно! Локоть то вообще чем-либо и о чем-либо думает или нет, кроме выборов на новый срок!? Ведь покалечится или убиться могут люди. По моему худшего главы города просто не было.

    Георгин
    26 авг 2019 в 10:18

    Раньше всегда ржал и удивлялся когда подобные картинки видел из других городов. Ну там фонарь посреди дороги или пешеходные дорожки, которым забор дорогу преграждает. Теперь и до нам докатилось...Что они там курят вообще?

    Дембель
    26 авг 2019 в 10:21

    Похоже Локоть точно не хочет на второй срок.