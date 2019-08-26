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В ГИБДД рассказали о травмах сибирячки, которую в центре Новосибирска сбила машина

С места ДТП пострадавшую увезли в больницу с тяжёлыми травмами

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На месте аварии работала реанимация, полицейские и пожарные

Фото: Владислав Савченков

В воскресенье, 25 августа, в Центральном районе Новосибирска «Ниссан» сбил на пешеходном переходе женщину — на месте происшествия работала реанимация.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 18:30 у дома № 21 на улице Орджоникидзе.

«Водитель-женщина 1978 года рождения на автомобиле "Ниссан" следовала по улице Орджоникидзе со стороны Красного проспекта в сторону Советской. В пути следования <…> она совершила наезд на пешехода, переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

45-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда её сбил «Ниссан»

45-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда её сбил «Ниссан»

По его словам, в ДТП пострадала 45-летняя женщина. Врачи диагностировали у неё многочисленные травмы и госпитализировали.

«Она получила черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости, перелом черепной кости, контузию 1-й степени, подкожную гематому глаза, открытый перелом лодыжки, множественные раны головы, рваную рану правого голеностопного сустава», — добавил Владислав Савченков.

Если вы стали свидетелем этой аварии, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон! 

На прошлой неделе девушка попала под машину рядом с остановкой «Студенческая».

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    26 авг 2019 в 09:02

    Женщины редко пропускают пешеходов на ПП. Поэтому для них необходимо увеличить штраф до 5000 руб, а мужчинам уменьшить до 500 руб.

    Фото пользователя
    26 авг 2019 в 09:01

    Надеюсь автоведроводительнице дадут реальный срок... С пожизненым лишением прав... И выплатой денежной компенсации пострадавшей...

    26 авг 2019 в 09:03

    А почему этот ПП называют нерегулируемым? Там установлен светофор. На фото видно, что он работает.