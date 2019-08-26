В ГИБДД рассказали о травмах сибирячки, которую в центре Новосибирска сбила машина

«Водитель-женщина 1978 года рождения на автомобиле "Ниссан" следовала по улице Орджоникидзе со стороны Красного проспекта в сторону Советской. В пути следования <…> она совершила наезд на пешехода, переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 18:30 у дома № 21 на улице Орджоникидзе.

В воскресенье, 25 августа, в Центральном районе Новосибирска «Ниссан» сбил на пешеходном переходе женщину — на месте происшествия работала реанимация .

45-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда её сбил «Ниссан»

По его словам, в ДТП пострадала 45-летняя женщина. Врачи диагностировали у неё многочисленные травмы и госпитализировали.

«Она получила черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости, перелом черепной кости, контузию 1-й степени, подкожную гематому глаза, открытый перелом лодыжки, множественные раны головы, рваную рану правого голеностопного сустава», — добавил Владислав Савченков.

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