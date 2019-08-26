Новосибирский зоопарк изменил график работы

Сегодня, 26 августа, Новосибирский зоопарк перешел на новый режим работы — теперь зоопарк работает с 9:00 до 21:00. Информация об изменении режима работы появилась в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«Кассы зоопарка прекращают свою работу в 20:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — говорится в объявлении.

До этого, начиная с 1 июня, зоопарк работал до 22:00. Новосибирцы могли гулять по нему до позднего вечера и наблюдать за повадками ночных животных и кошачьих, которые как раз к этому времени только начинают вести активный образ жизни.