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Осень

Новосибирский зоопарк изменил график работы

Теперь зоопарк будет закрываться на час раньше

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С 1 июня зоопарк работал до 22:00

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 26 августа, Новосибирский зоопарк перешел на новый режим работы — теперь зоопарк работает с 9:00 до 21:00. Информация об изменении режима работы появилась в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«Кассы зоопарка прекращают свою работу в 20:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — говорится в объявлении.

До этого, начиная с 1 июня, зоопарк работал до 22:00. Новосибирцы могли гулять по нему до позднего вечера и наблюдать за повадками ночных животных и кошачьих, которые как раз к этому времени только начинают вести активный образ жизни.

А недавно, в начале августа, новосибирский зоопарк получил из зоопарка города Йиглава (Чехия) самца желтощёкого хохлатого гиббона

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    26 авг 2019 в 08:15

    Животные рады будут... Им меньше теперь смотреть на бездельников... И яжематерей с орущими детьми...

    26 авг 2019 в 08:20

    "Новосибирский зоопарк изменил …"

    В стародавние времена мужья изменяли жёнам, жёны изменяли мужьям.

    Зоопарк изменил - в книгу Гиннеса бегом.