Выступление новосибирской команды КВН показали по Первому каналу

Сейчас команда готовится к финалу
Фото: скриншот видеозаписи ютуб-канала «Официальный канал КВН»
В воскресенье, 25 августа, в эфире Первого канала показали КВН с участием команды из НГУ «Я обиделась» — это была 1/2 Премьер-лиги. На сцене девушки боролись против трёх команд из Москвы и одной из Твери.
По итогам двух конкурсов в финал Премьер-лиги могли пройти только две команды. Ими стали «Я обиделась» и «+7».
«Поздравляем первых финалистов сезона 2019 года. Ими стали «+7» Тверь и команда девушек, которые, по-моему, сами не ожидали, что они выиграют сегодняшнюю игру. Но вот так произошло. Заслуженная победа», — прокомментировал ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков.
В прошлом году женская сборная НГУ также прошла в финал Премьер-лиги. Тогда победителями стала команда «Громокошки» из Липецка.