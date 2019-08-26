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Развлечения

Выступление новосибирской команды КВН показали по Первому каналу

Сибирячки выступили в полуфинале Премьер-лиги

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Сейчас команда готовится к финалу

Фото: скриншот видеозаписи ютуб-канала «Официальный канал КВН»

В воскресенье, 25 августа, в эфире Первого канала показали КВН с участием команды из НГУ «Я обиделась» — это была 1/2 Премьер-лиги. На сцене девушки боролись против трёх команд из Москвы и одной из Твери.

По итогам двух конкурсов в финал Премьер-лиги могли пройти только две команды. Ими стали «Я обиделась» и «+7». 

«Поздравляем первых финалистов сезона 2019 года. Ими стали «+7» Тверь и команда девушек, которые, по-моему, сами не ожидали, что они выиграют сегодняшнюю игру. Но вот так произошло. Заслуженная победа», — прокомментировал ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков.

В прошлом году женская сборная НГУ также прошла в финал Премьер-лиги. Тогда победителями стала команда «Громокошки» из Липецка.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    26 авг 2019 в 01:12

    В очередной раз убедился в предвзятости редакции НГС. У вас там родственники что ли играют? В этом сезоне в Премьерке две Новосибирские команды и обе показывали по 1 каналу,но пишут про одну. Позор редакции НГС!

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    26 авг 2019 в 01:07

    Достижение для нашего посёлка!

    26 авг 2019 в 00:28

    Никогда не забуду сбывшийся новогодний прогноз из 93-го (от "В джазе только девушки" с Татьяной Лазаревой): "И будут кошки аж давиться этим Вискасом своим".
    Но наш им не давится. мы ему такую бяку не даём.