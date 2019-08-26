Выступление новосибирской команды КВН показали по Первому каналу

В воскресенье, 25 августа, в эфире Первого канала показали КВН с участием команды из НГУ «Я обиделась» — это была 1/2 Премьер-лиги. На сцене девушки боролись против трёх команд из Москвы и одной из Твери.



По итогам двух конкурсов в финал Премьер-лиги могли пройти только две команды. Ими стали «Я обиделась» и «+7».

«Поздравляем первых финалистов сезона 2019 года. Ими стали «+7» Тверь и команда девушек, которые, по-моему, сами не ожидали, что они выиграют сегодняшнюю игру. Но вот так произошло. Заслуженная победа», — прокомментировал ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков.