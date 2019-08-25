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Культура

Виктор Толоконский спел для новосибирцев в Первомайском сквере (видео)

Послушать бывшего губернатора собралось около сотни жителей

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Виктор Толоконский исполнил хиты известных исполнителей

Фото: Дмитрий Мишин

В воскресенье, 25 августа, бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский выступил перед новосибирцами в Первомайском сквере. Вместе с музыкантами он исполнил несколько песен.

«Я застал последние три песни: "Песня про Новосибирск", из репертуара Розенбаума ("Утиная охота") и "Команда молодости нашей". Считаю, что выступления Виктора Александровича — это уже своего рода визитная карточка Первомайского сквера. Рад, что они возобновились. <...> Выступал бодро, душевно», — рассказал один из зрителей Дмитрий Мишин.

Судя по видео, послушать бывшего губернатора собрались около сотни жителей города. Они танцевали и подпевали Толоконскому, который исполнял хиты известных авторов под живую музыку.

Раньше бывший глава региона часто выступал в центре Новосибирска. В 2017 году он спел на празднике, посвященном 80-летию Новосибирской области.

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Виктор ТолоконскийПервомайский сквер

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Житель Новосибирска
    25 авг 2019 в 23:04

    Вот, был же нормальный мэр!

    Фото пользователя
    25 авг 2019 в 23:09

    очень слабый политик и отвратительный исполнитель куплетов.
    увы,властилином сердец уже стать не дано

    25 авг 2019 в 23:10

    Нуинорм! Стритовать в метро - чем не занятие? И менты не тронут - мэров бывших не бывает!