Виктор Толоконский спел для новосибирцев в Первомайском сквере (видео)

В воскресенье, 25 августа, бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский выступил перед новосибирцами в Первомайском сквере. Вместе с музыкантами он исполнил несколько песен.

«Я застал последние три песни: "Песня про Новосибирск", из репертуара Розенбаума ("Утиная охота") и "Команда молодости нашей". Считаю, что выступления Виктора Александровича — это уже своего рода визитная карточка Первомайского сквера. Рад, что они возобновились. <...> Выступал бодро, душевно», — рассказал один из зрителей Дмитрий Мишин.