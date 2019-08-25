Виктор Толоконский спел для новосибирцев в Первомайском сквере (видео)

Виктор Толоконский исполнил хиты известных исполнителей
Фото: Дмитрий Мишин
В воскресенье, 25 августа, бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский выступил перед новосибирцами в Первомайском сквере. Вместе с музыкантами он исполнил несколько песен.
«Я застал последние три песни: "Песня про Новосибирск", из репертуара Розенбаума ("Утиная охота") и "Команда молодости нашей". Считаю, что выступления Виктора Александровича — это уже своего рода визитная карточка Первомайского сквера. Рад, что они возобновились. <...> Выступал бодро, душевно», — рассказал один из зрителей Дмитрий Мишин.
Судя по видео, послушать бывшего губернатора собрались около сотни жителей города. Они танцевали и подпевали Толоконскому, который исполнял хиты известных авторов под живую музыку.
Раньше бывший глава региона часто выступал в центре Новосибирска. В 2017 году он спел на празднике, посвященном 80-летию Новосибирской области.