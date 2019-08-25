Новосибирские футболисты обыграли «Динамо-Барнаул»

Игра проходила в Барнауле
Фото: vk.com / fcnsk
Сегодня, 25 августа, футбольный клуб «Новосибирск» сыграл с командой «Динамо-Барнаул» в рамках ОЛИМП-Первенства России по футболу. Встреча проходила на барнаульском стадионе «Динамо».
Матч закончился с счётом 1:2 в пользу новосибирских футболистов.
В первом тайме команды обменялись голами. Открыл счёт нападающий «Новосибирска» Роман Беляев. На 43-й минуте барнаульцы забили ответный гол в ворота нашей команды. Исход игры решил мяч, который на 55-й минуте забил полузащитник Илья Сафронов.
Следующая игра пройдёт в Омске в среду, 28 августа. ФК «Новосибирск» проведёт встречу с местной командой «Иртыш».
На прошлой неделе новосибирские футболисты в домашнем матче одержали свою первую победу. Они обыграли Сахалин со счётом 3:1.