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Спорт

Новосибирские футболисты обыграли «Динамо-Барнаул»

Счёт игры — 1:2

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Игра проходила в Барнауле

Фото: vk.com / fcnsk

Сегодня, 25 августа, футбольный клуб «Новосибирск» сыграл с командой «Динамо-Барнаул» в рамках ОЛИМП-Первенства России по футболу. Встреча проходила на барнаульском стадионе «Динамо».

Матч закончился с счётом 1:2 в пользу новосибирских футболистов. 

В первом тайме команды обменялись голами. Открыл счёт нападающий «Новосибирска» Роман Беляев. На 43-й минуте барнаульцы забили ответный гол в ворота нашей команды. Исход игры решил мяч, который на 55-й минуте забил полузащитник Илья Сафронов.

Следующая игра пройдёт в Омске в среду, 28 августа. ФК «Новосибирск» проведёт встречу с местной командой «Иртыш».

На прошлой неделе новосибирские футболисты в домашнем матче одержали свою первую победу. Они обыграли Сахалин со счётом 3:1.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    25 авг 2019 в 22:03

    с 5-го на 2-ое место... С Омичами будет сложнее. Удачи!

    ПФЛ
    25 авг 2019 в 22:19

    Иртыш там всех под ноль пока выносит. Вообще календарь очень странный - Омск все 5 игр(!) первого круга на своем поле проводит,а у Новосибирска 4 из 5 на выезде.

    Честный
    25 авг 2019 в 22:13

    Этих выиграли... А что делать с динамо сибирячками