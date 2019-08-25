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Мой дом

«Пришлось закрыться»: несколько зданий в центре Новосибирска два часа просидели без света

Аптекам и кафе пришлось приостановить свою работу

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Без электричества остались почти 70 домов, в которых расположены десятки кафе, баров и магазинов

Фото: Мария Морсина / НГС

Вечером в воскресенье, 25 августа, в центре Новосибирска 68 домов остались без света. Отключение повлияло на работу магазинов, кафе, ресторанов и других заведений, которые располагаются в этих зданиях.

«Нет, нас не предупреждали. Свет выключили где-то в шесть часов вечера. <...> [Из-за отключения] пришлось закрыться», — рассказали корреспонденту НГС в Аптеке № 1 Муниципальной аптечной сети.

В аптеке сообщили, что их никто не предупредил об отключении

В аптеке сообщили, что их никто не предупредил об отключении

По данным портала Мой «Новосибирск», аварийное отключение произошло в 18:45. Без света остались дома на Красном проспекте, а около Октябрьской магистрали и Речного вокзала. 

Света не было около двух часов

Света не было около двух часов

Сейчас свет вернулся, и заведения восстановили свою работу. Без света до сих пор остаются только пять домов на улицах Вокзальная магистраль и Советская.

На прошлой неделе более 100 домов на ОбьГЭСе остались на несколько часов без света из-за аварии.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    25 авг 2019 в 21:34

    А как же ИБП и дизельгены? Ну для холодосов то должно хватать. А так то заход 20:38, не темно было))