«Пришлось закрыться»: несколько зданий в центре Новосибирска два часа просидели без света

Вечером в воскресенье, 25 августа, в центре Новосибирска 68 домов остались без света. Отключение повлияло на работу магазинов, кафе, ресторанов и других заведений, которые располагаются в этих зданиях.

«Нет, нас не предупреждали. Свет выключили где-то в шесть часов вечера. <...> [Из-за отключения] пришлось закрыться», — рассказали корреспонденту НГС в Аптеке № 1 Муниципальной аптечной сети.