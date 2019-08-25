«Пришлось закрыться»: несколько зданий в центре Новосибирска два часа просидели без света

Без электричества остались почти 70 домов, в которых расположены десятки кафе, баров и магазинов
Фото: Мария Морсина / НГС
Вечером в воскресенье, 25 августа, в центре Новосибирска 68 домов остались без света. Отключение повлияло на работу магазинов, кафе, ресторанов и других заведений, которые располагаются в этих зданиях.
«Нет, нас не предупреждали. Свет выключили где-то в шесть часов вечера. <...> [Из-за отключения] пришлось закрыться», — рассказали корреспонденту НГС в Аптеке № 1 Муниципальной аптечной сети.
По данным портала Мой «Новосибирск», аварийное отключение произошло в 18:45. Без света остались дома на Красном проспекте, а около Октябрьской магистрали и Речного вокзала.
Сейчас свет вернулся, и заведения восстановили свою работу. Без света до сих пор остаются только пять домов на улицах Вокзальная магистраль и Советская.
На прошлой неделе более 100 домов на ОбьГЭСе остались на несколько часов без света из-за аварии.