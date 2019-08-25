В центре Новосибирска автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

Вечером в воскресенье, 25 августа в Железнодорожном районе Новосибирска автомобиль сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

«Женщина на машине сбила девушку на пешеходном переходе. На место прибыли реанимация, скорая помощь, полиция и пожарные», — написала она.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.

«С площади Ленина в сторону проспекта Димитрова двигался автомобиль. <...> Там светофор в это время не работал. <...> Девушка переходила по пешеходному переходу. Первый и второй ряды остановились её пропустить, а по третьему автомобиль не остановился и девушку сбил. По предварительной информации, машина двигалась через перекрёсток на полной скорости», — рассказали в ведомстве.