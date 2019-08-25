Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 1/10
usd 65.60
eur 72.62

Все новости

Все новости
Происшествия

В центре Новосибирска автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

Пострадавшую увезли в больницу

Поделиться

6 006
70 Обсудить

Автомобиль ехал через перекрёсток на полной скорости

Фото: читательница НГС

Вечером в воскресенье, 25 августа в Железнодорожном районе Новосибирска автомобиль сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

«Женщина на машине сбила девушку на пешеходном переходе. На место прибыли реанимация, скорая помощь, полиция и пожарные», — написала она.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.

«С площади Ленина в сторону проспекта Димитрова двигался автомобиль. <...> Там светофор в это время не работал. <...> Девушка переходила по пешеходному переходу. Первый и второй ряды остановились её пропустить, а по третьему автомобиль не остановился и девушку сбил. По предварительной информации, машина двигалась через перекрёсток на полной скорости», — рассказали в ведомстве.

Сейчас пострадавшая госпитализирована.

На прошлой неделе девушка попала под машину рядом с остановкой «Студенческая».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

сбитые пешеходыдтп

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (70)

    25 авг 2019 в 20:21

    Сколько еще таких случае нужно, чтобы всех автобогинь отправить варить борщи?

    123
    25 авг 2019 в 20:21

    Надо всех водителей обязать пройти " идиотен тест" как в Германии. Наверняка половина не пройдёт , типа этой водительницы.

    джон2
    25 авг 2019 в 20:27

    Сколько же тупоты безмозглой за рули по насели