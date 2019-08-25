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Спорт

ХК «Сибирь» обыграла команду «Куньлунь» на турнире Ромазана

Матч завершился со счётом 2:1

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Новосибирская команда заняла третье место в турнире

Фото: vk.com / hcsibir1962

Сегодня, 25 августа, в Магнитогорске прошёл третий матч для хоккейного клуба «Сибирь» на турнире памяти Ивана Ромазана. Новосибирцы играли с с командой из Пекина.

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу новосибирцев. Первую шайбу в ворота соперников забил защитник «Сибири» Андрей Ермаков во втором периоде матча. Второй гол пекинской команде забросил защитник Александр Логинов. «Куньлунь» ответил только одной шайбой.

Таким образом ХК «Сибирь» набрал три очка и занял третье место в турнире.

В двух прошлых играх новосибирские хоккеисты проиграли. Сначала их разгромил магнитогорский «Металлург» со счётом 6:0. А два дня назад они уступили челябинскому «Трактору».

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    777
    25 авг 2019 в 20:12

    НГС сегодня не первое апреля, вы думаете что кто то поверит в это, дайте все же опровержение что это розыгрыш. Никто не поверит что в мире есть команда которая проиграла недокоманде сибири.

    Фото пользователя
    25 авг 2019 в 19:59

    Кое как обыграли слабую команду... Жду с нетерпением начало сезона... Когда из Сибири начнут выбивать дурь...

    Посетитель
    25 авг 2019 в 20:20

    Обыграла на турнире Ромазана Кадырова?