ХК «Сибирь» обыграла команду «Куньлунь» на турнире Ромазана

Сегодня, 25 августа, в Магнитогорске прошёл третий матч для хоккейного клуба «Сибирь» на турнире памяти Ивана Ромазана. Новосибирцы играли с с командой из Пекина.

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу новосибирцев. Первую шайбу в ворота соперников забил защитник «Сибири» Андрей Ермаков во втором периоде матча. Второй гол пекинской команде забросил защитник Александр Логинов. «Куньлунь» ответил только одной шайбой.

Таким образом ХК «Сибирь» набрал три очка и занял третье место в турнире.

В двух прошлых играх новосибирские хоккеисты проиграли. Сначала их разгромил магнитогорский «Металлург» со счётом 6:0. А два дня назад они уступили челябинскому «Трактору».