«При нём не было сотового телефона»: на поиски грибника в лесу вылетел вертолёт

Полиция Новосибирской области подключилась к поискам 40-летнего Юрия Васильева, который ушёл собирать грибы в лесу и не вернулся. Также его сейчас ищут десятки горожан, приехавших помогать поисковому отряду «Лиза Алерт Новосибирск».



Поиски грибника Юрия Васильева у СНТ «Обь» в Новосибирском районе Новосибирской области начались сегодня в полночь — сначала его стал искать штаб «Лиза Алерт Новосибирск», к волонтёрам подключились горожане, приехавшие на машинах в лес.



Сегодня вечером в ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что сообщение об исчезновении Васильева поступило в полицию 24 августа в 17:00.

