«При нём не было сотового телефона»: на поиски грибника в лесу вылетел вертолёт

Поиски Юрия Васильева продолжаются почти сутки
Фото: «Лиза Алерт Новосибирск»
Полиция Новосибирской области подключилась к поискам 40-летнего Юрия Васильева, который ушёл собирать грибы в лесу и не вернулся. Также его сейчас ищут десятки горожан, приехавших помогать поисковому отряду «Лиза Алерт Новосибирск».
Поиски грибника Юрия Васильева у СНТ «Обь» в Новосибирском районе Новосибирской области начались сегодня в полночь — сначала его стал искать штаб «Лиза Алерт Новосибирск», к волонтёрам подключились горожане, приехавшие на машинах в лес.
Сегодня вечером в ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что сообщение об исчезновении Васильева поступило в полицию 24 августа в 17:00.
«Как сообщила заявительница — мать пропавшего гражданина, — в полдень он ушел с дачного участка в СНТ «Обь» в лес за грибами и не вернулся. Сотового телефона при нем не было»,
— отметили в полиции.
В ведомстве добавили, что в поисках участвует личный состав межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» и управления уголовного розыска областного ГУ МВД России, сотрудники МЧС и волонтёры.
«Также для поисков задействован вертолет. Поисковые мероприятия будут продолжаться вне зависимости от времени суток», — заключили в полиции.
Руководитель новосибирского отряда Алеся Яблонских также сообщала, что у Васильева «есть особенности состояния здоровья, которые могут негативно сказаться при длительном отсутствии контроля за приёмами лекарства».
Рост Юрия Васильева — 178 сантиметров, у него серо-зелёные глаза, короткая стрижка, волосы каштанового цвета. Он был одет в чёрную куртку, серо-синие камуфляжные брюки, чёрные резиновые сапоги и чёрную бейсболку. С собой у него был синий пакет. Из особых примет — шрам на руке.
Ранее в августе новосибирские волонтёры из поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили о благополучном завершении поисков Коли Бархатова в Омской области — ребёнка искали в болотистой местности два дня и две ночи.