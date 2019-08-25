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«При нём не было сотового телефона»: на поиски грибника в лесу вылетел вертолёт

Юрия Васильева будут искать днём и ночью, пока не найдут

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Поиски Юрия Васильева продолжаются почти сутки

Фото: «Лиза Алерт Новосибирск»

Полиция Новосибирской области подключилась к поискам 40-летнего Юрия Васильева, который ушёл собирать грибы в лесу и не вернулся. Также его сейчас ищут десятки горожан, приехавших помогать поисковому отряду «Лиза Алерт Новосибирск».

Поиски грибника Юрия Васильева у СНТ «Обь» в Новосибирском районе Новосибирской области начались сегодня в полночь — сначала его стал искать штаб «Лиза Алерт Новосибирск», к волонтёрам подключились горожане, приехавшие на машинах в лес.

Сегодня вечером в ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что сообщение об исчезновении Васильева поступило в полицию 24 августа в 17:00.

«Как сообщила заявительница — мать пропавшего гражданина, — в полдень он ушел с дачного участка в СНТ «Обь» в лес за грибами и не вернулся. Сотового телефона при нем не было», 

— отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что в поисках участвует личный состав межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» и управления уголовного розыска областного ГУ МВД России, сотрудники МЧС и волонтёры.

«Также для поисков задействован вертолет. Поисковые мероприятия будут продолжаться вне зависимости от времени суток», — заключили в полиции.

Спасатели, волонтёры и полицейские намерены искать Юрия Васильева и по ночам

Спасатели, волонтёры и полицейские намерены искать Юрия Васильева и по ночам

Руководитель новосибирского отряда Алеся Яблонских также сообщала, что у Васильева «есть особенности состояния здоровья, которые могут негативно сказаться при длительном отсутствии контроля за приёмами лекарства».

Рост Юрия Васильева — 178 сантиметров, у него серо-зелёные глаза, короткая стрижка, волосы каштанового цвета. Он был одет в чёрную куртку, серо-синие камуфляжные брюки, чёрные резиновые сапоги и чёрную бейсболку. С собой у него был синий пакет. Из особых примет — шрам на руке.

Накануне волонтёры&nbsp;«Лиза Алерт» рассказали НГС 10 правил, которые <a href="https://ngs.ru/more/66200455/" target="_blank" class="_">помогут не потеряться в лесу</a>

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Ранее в августе новосибирские волонтёры из поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили о благополучном завершении поисков Коли Бархатова в Омской области — ребёнка искали в болотистой местности два дня и две ночи.

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    КОММЕНТАРИИ (30)

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    25 авг 2019 в 18:15

    Увижу сообщу...

    Худой
    25 авг 2019 в 18:09

    Уважаю, мэрию. до чего она допустила?
    Локоть, где, почему допустила?
    Друзья, - это безобразие!

    Знаю что говорю
    25 авг 2019 в 18:05

    Честно , вот совсем не понимаю людей, которые в наше время могут спокойно куда нибудь выйти без телефона, большинство женской половины человечества ))к примеру , даже в туалетах из рук их не выпускают,судя по количеству сэлфи в туалетных зеркалах ))