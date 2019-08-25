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«Не делайте людей бомжами!»: сто жителей Пашино, у которых забирают квартиры, вышли на пикет

Они попросили Министерство обороны не лишать их жилья

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Жители Пашино не один раз жаловались СМИ на выселение из квартир, а теперь решились выйти на пикет

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Днём 25 августа около 120 человек вышли на пикет в новосибирском посёлке Пашино — они просят Минобороны РФ остановить выселение из квартир.

Пикет начался сегодня в 14:00 на площадке у дома на улице Лейтенанта Амосова, 62 — там расположена стела памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Жители Пашино развернули плакаты: «Чужого не надо, своё не сдадим», «Защитим тех, кто посвятил свою жизнь и отдал своё здоровье ракетно-ядерному щиту нашей Родины», «Минобороны, не делайте людей бомжами» и другими.

Акция у стелы памяти была довольно многолюдной — на неё пришли около 120 человек

Акция у стелы памяти была довольно многолюдной — на неё пришли около 120 человек

Под угрозой расселения оказались более 150 семей, отметил организатор

Под угрозой расселения оказались более 150 семей, отметил организатор

Как рассказал корреспонденту НГС один из организаторов акции, Алексей Куликов, участники пикета — семьи, которые выселяют из квартир. Представителей Минобороны РФ на акции не было, на неё пришли только полицейские — они следили за порядком на пикете, отметил организатор. По его словам, на акции выступил и отставной майор новосибирской ракетной дивизии Владимир Скубак — его уволили до получения жилищной субсидии, поэтому он три недели устраивал пикеты в Москве.

В августе жители начали готовить обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить выселение

В августе жители начали готовить обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить выселение

Жильём новосибирцы пользуются незаконно, ранее рассказывали НГС в военном ведомстве

Жильём новосибирцы пользуются незаконно, ранее рассказывали НГС в военном ведомстве

Сами пашинцы говорят, что власти не предложили им никакой альтернативы

Сами пашинцы говорят, что власти не предложили им никакой альтернативы

Многие из участников годами судятся с Министерством обороны России

Многие из участников годами судятся с Министерством обороны России

«Людей выселяют, понимаете? Каждому страшно в такой ситуации оказаться. Тем более под угрозой выселения 155 семей!» — высказался Алексей Куликов.

Они не остановятся на одном пикете и будут протестовать и в центре Новосибирска

Они не остановятся на одном пикете и будут протестовать и в центре Новосибирска

Он добавил, что это первая публичная акция протеста жителей Пашино — в ближайшее время они собираются выйти и в центр Новосибирска, чтобы заявить о своих правах на жильё.

В августе жители Пашино начали готовить обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить выселение — несколько лет они судятся с Министерством обороны за право жить в выданных им квартирах. У жителей разные истории выселения: кто-то не дослужил положенный срок в Вооружённых силах, кто-то попал под действие законов, которые гарантируют жильё. Как сообщал НГС бывший военный, власти могли предложить альтернативы, чтобы это решение не застало людей врасплох.

В самом военном ведомстве НГС заверили, что новосибирцы незаконно пользуются жильём.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Фото пользователя
    25 авг 2019 в 16:11

    Защитники ротенбергов

    Фото пользователя
    25 авг 2019 в 16:16

    Жильём пользуются незаконно, написано же. И ещё что-то требовать умудряются. Забавные люди. Вот почему народ собирается и выходит на пикеты, а на те же субботники не дождаться нужного кол-ва?

    Фото пользователя
    25 авг 2019 в 16:09

    Ну началось, че, помогут им эти бумажки? Вместо простаивания на улице лучше бы попытались на контакт пойти и найти компромиссы. Тратят время и энергию вообще не туда люди.