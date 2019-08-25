«Не делайте людей бомжами!»: сто жителей Пашино, у которых забирают квартиры, вышли на пикет

Жители Пашино не один раз жаловались СМИ на выселение из квартир, а теперь решились выйти на пикет
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Днём 25 августа около 120 человек вышли на пикет в новосибирском посёлке Пашино — они просят Минобороны РФ остановить выселение из квартир.
Пикет начался сегодня в 14:00 на площадке у дома на улице Лейтенанта Амосова, 62 — там расположена стела памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Жители Пашино развернули плакаты: «Чужого не надо, своё не сдадим», «Защитим тех, кто посвятил свою жизнь и отдал своё здоровье ракетно-ядерному щиту нашей Родины», «Минобороны, не делайте людей бомжами» и другими.
Как рассказал корреспонденту НГС один из организаторов акции, Алексей Куликов, участники пикета — семьи, которые выселяют из квартир. Представителей Минобороны РФ на акции не было, на неё пришли только полицейские — они следили за порядком на пикете, отметил организатор. По его словам, на акции выступил и отставной майор новосибирской ракетной дивизии Владимир Скубак — его уволили до получения жилищной субсидии, поэтому он три недели устраивал пикеты в Москве.
«Людей выселяют, понимаете? Каждому страшно в такой ситуации оказаться. Тем более под угрозой выселения 155 семей!» — высказался Алексей Куликов.
Он добавил, что это первая публичная акция протеста жителей Пашино — в ближайшее время они собираются выйти и в центр Новосибирска, чтобы заявить о своих правах на жильё.
В августе жители Пашино начали готовить обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить выселение — несколько лет они судятся с Министерством обороны за право жить в выданных им квартирах. У жителей разные истории выселения: кто-то не дослужил положенный срок в Вооружённых силах, кто-то попал под действие законов, которые гарантируют жильё. Как сообщал НГС бывший военный, власти могли предложить альтернативы, чтобы это решение не застало людей врасплох.
В самом военном ведомстве НГС заверили, что новосибирцы незаконно пользуются жильём.