«Не делайте людей бомжами!»: сто жителей Пашино, у которых забирают квартиры, вышли на пикет

Днём 25 августа около 120 человек вышли на пикет в новосибирском посёлке Пашино — они просят Минобороны РФ остановить выселение из квартир.



Пикет начался сегодня в 14:00 на площадке у дома на улице Лейтенанта Амосова, 62 — там расположена стела памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Жители Пашино развернули плакаты: «Чужого не надо, своё не сдадим», «Защитим тех, кто посвятил свою жизнь и отдал своё здоровье ракетно-ядерному щиту нашей Родины», «Минобороны, не делайте людей бомжами» и другими.

