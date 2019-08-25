Видео: японец приехал в Новосибирск и играет в Первомайском сквере на странной балалайке

Такаси родился на Окинаве, оттуда же — его необычный инструмент

Японец по имени Такаси путешествует по России, зарабатывая уличными выступлениями. Он играет на местной вариации традиционного японского инструмента.

Корреспондент НГС встретил Такаси в Первомайском сквере — на площадке, где обычно выступают уличные музыканты. Такаси привлёк внимание необычным инструментом, на котором он играл. Как объяснил музыкант, это сансин — региональная разновидность японского традиционного щипкового трехструнного инструмента сямисэн, которая распространена на Окинаве.



Публика оказалась не очень готова к традиционной японской музыке Фото: Стас Соколов / НГС

Сам Такаси тоже с Окинавы, но живет сейчас в Токио. Точнее жил, поскольку в данный момент он путешествует по миру. Судя по его аккаунту в «Инстаграме», он движется с востока на запад, через Монголию и Россию. Такси уже побывал во Владивостоке, Улан-Баторе и Иркутске.

В Новосибирск, по его словам, он приехал на этой неделе и город ему понравился размером. Такаси пояснил, что Новосибирск оказался гораздо больше Омска, хотя в Омске он ещё не был и только планирует туда поехать.

Такаси исполняет традиционные японские песни, что для обычных прохожих звучит несколько необычно.

