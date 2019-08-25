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Видео: японец приехал в Новосибирск и играет в Первомайском сквере на странной балалайке

Новосибирск показался ему «гораздо больше» Омска

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Такаси родился на Окинаве, оттуда же — его необычный инструмент

Фото: Стас Соколов / НГС

Японец по имени Такаси путешествует по России, зарабатывая уличными выступлениями. Он играет на местной вариации традиционного японского инструмента.

Корреспондент НГС встретил Такаси в Первомайском сквере — на площадке, где обычно выступают уличные музыканты. Такаси привлёк внимание необычным инструментом, на котором он играл. 

Как объяснил музыкант, это сансин — региональная разновидность японского традиционного щипкового трехструнного инструмента сямисэн, которая распространена на Окинаве.

Публика оказалась не очень готова к традиционной японской музыке

Публика оказалась не очень готова к традиционной японской музыке

Сам Такаси тоже с Окинавы, но живет сейчас в Токио. Точнее жил, поскольку в данный момент он путешествует по миру. Судя по его аккаунту в «Инстаграме», он движется с востока на запад, через Монголию и Россию. Такси уже побывал во Владивостоке, Улан-Баторе и Иркутске.

В Новосибирск, по его словам, он приехал на этой неделе и город ему понравился размером. Такаси пояснил, что Новосибирск оказался гораздо больше Омска, хотя в Омске он ещё не был и только планирует туда поехать. 

Такаси исполняет традиционные японские песни, что для обычных прохожих звучит несколько необычно. 

Это уже не первый японский музыкант-путешественник. В 2017 году здесь же, в Первомайском сквере выступал Накадзими Дзюндзи, который путешествовал по России и Европе на мотоцикле.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    cerb
    25 авг 2019 в 16:50

    а то своих бичей-то мало..

    Фото пользователя
    25 авг 2019 в 17:10

    В Окинаве минималка зп - от $1400 в месяц.

    крымский шмурдяк
    25 авг 2019 в 16:53

    Жесть, конечно ехать в Россию... но в Африке в некоторых странах его и вовсе могут убить. Лучше бы жил в Японии.