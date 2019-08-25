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«Всегда возвращался засветло»: десятки новосибирцев ищут в лесу грибника, которому нужны лекарства

Волонтёры занимаются поисками Юрия Васильева даже ночью. Сегодня в лес отправилось множество людей

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Юрий Васильев пошёл за грибами в лес и пропал — сейчас его ищут десятки людей

Фото: «Лиза Алерт Новосибирск»

Днём 25 августа на поиски 40-летнего грибника Юрия Васильева поехали десятки новосибирцев — в отряде «Лиза Алерт» рассказали НГС, как люди пытаются найти пропавшего сибиряка.

Житель Новосибирска Юрий Васильев пропал вчера, 24 августа, — с 12:00 его никто не видел, сообщили в отряде «Лиза Алерт Новосибирск».

В последний раз он был замечен в СНТ «Обь» (деревня Калугино, Кубовинский сельсовет, Новосибирский район области). Сейчас в лесу у деревни идут поиски Юрия Васильева — штаб «Лизы Алерт» начал работать ночью, а сегодня к волонтёрам присоединились десятки горожан, решивших помочь поисковому отряду. На месте дежурят и спасатели.

«По нашей информации, он ушёл в лес за грибами. Ходит один, часто, недалеко. Всегда возвращался засветло. [У Юрия Васильева] есть особенности состояния здоровья, которые могут негативно сказаться при длительном отсутствии контроля за приёмами лекарства», — объяснила корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Она добавила, что волонтёры ищут исчезнувшего грибника и в соседних населённых пунктах и дачных обществах, также они осматривают природные ловушки.

Новосибирцы продолжают приезжать на место, где исчез грибник, — поиски идут даже ночью

Новосибирцы продолжают приезжать на место, где исчез грибник, — поиски идут даже ночью

По информации «Лиза Алерт Новосибирск», рост Юрия Васильева — 178 сантиметров, у него серо-зелёные глаза, короткая стрижка, волосы каштанового цвета. Он был одет в чёрную куртку, серо-синие камуфляжные брюки, чёрные резиновые сапоги и чёрную бейсболку. С собой у него был синий пакет. Из особых примет волонтёры называют шрам на руке.

Ранее, 16 августа, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили срочный сбор на поиски 7-летнего Давида Баганца, который ушёл из дома на улице Немировича-Данченко. Мальчика нашли живым и передали отцу.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    951
    25 авг 2019 в 15:02

    "есть особенности состояния здоровья"
    А они не окажутся опасными для нашедших его?

    Сергей
    25 авг 2019 в 15:14

    Пошли тупые комментарии

    Фото пользователя
    25 авг 2019 в 14:58

    Симпатичный грибник! Пожалуйста найдись!