«Всегда возвращался засветло»: десятки новосибирцев ищут в лесу грибника, которому нужны лекарства

В последний раз он был замечен в СНТ «Обь» (деревня Калугино, Кубовинский сельсовет, Новосибирский район области). Сейчас в лесу у деревни идут поиски Юрия Васильева — штаб «Лизы Алерт» начал работать ночью, а сегодня к волонтёрам присоединились десятки горожан, решивших помочь поисковому отряду. На месте дежурят и спасатели.

Житель Новосибирска Юрий Васильев пропал вчера, 24 августа, — с 12:00 его никто не видел, сообщили в отряде «Лиза Алерт Новосибирск».

Днём 25 августа на поиски 40-летнего грибника Юрия Васильева поехали десятки новосибирцев — в отряде «Лиза Алерт» рассказали НГС, как люди пытаются найти пропавшего сибиряка.

«По нашей информации, он ушёл в лес за грибами. Ходит один, часто, недалеко. Всегда возвращался засветло. [У Юрия Васильева] есть особенности состояния здоровья, которые могут негативно сказаться при длительном отсутствии контроля за приёмами лекарства», — объяснила корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.



Она добавила, что волонтёры ищут исчезнувшего грибника и в соседних населённых пунктах и дачных обществах, также они осматривают природные ловушки.

