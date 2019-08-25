Мы будем скучать: новосибирцы проводят последнее воскресенье лета

Сегодня, 25 августа, новосибирцы проводят последнее воскресенье лета-2019. Многие поехали на Обское море и отправились на прогулки — и запечатлели эти моменты на фото, чтобы пересматривать их суровой зимой.

До конца лета осталась неделя, однако именно сегодня жители Новосибирска могут проводить август по-настоящему, ведь это последнее воскресенье лета. К тому же сегодня в городе вполне комфортная погода — солнечная и безоблачная, температура сейчас, согласно данным НГС.Погода, около +22 градусов. Хотя, как ранее рассказывали в Гидрометцентре, это «достаточно скромный» температурный фон, который «нельзя назвать абсолютно летним».



Судя по социальным сетям, эти выходные многие горожане решили провести на природе — большинство поехали на пляжи Обского моря. Купаться сейчас могут только смельчаки, ведь вода во многих водоёмах уже зацвела и сильно позеленела. Однако ничто не мешает устроить пикник и поностальгировать по уходящему теплу.

