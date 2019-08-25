Мы будем скучать: новосибирцы проводят последнее воскресенье лета

Сейчас многие новосибирцы наслаждаются последним выходным лета на Обском море
Фото: Ната Воронцова, instagram.com / lecarbeau
Сегодня, 25 августа, новосибирцы проводят последнее воскресенье лета-2019. Многие поехали на Обское море и отправились на прогулки — и запечатлели эти моменты на фото, чтобы пересматривать их суровой зимой.
До конца лета осталась неделя, однако именно сегодня жители Новосибирска могут проводить август по-настоящему, ведь это последнее воскресенье лета. К тому же сегодня в городе вполне комфортная погода — солнечная и безоблачная, температура сейчас, согласно данным НГС.Погода, около +22 градусов. Хотя, как ранее рассказывали в Гидрометцентре, это «достаточно скромный» температурный фон, который «нельзя назвать абсолютно летним».
Судя по социальным сетям, эти выходные многие горожане решили провести на природе — большинство поехали на пляжи Обского моря. Купаться сейчас могут только смельчаки, ведь вода во многих водоёмах уже зацвела и сильно позеленела. Однако ничто не мешает устроить пикник и поностальгировать по уходящему теплу.
Предстоящая неделя августа всё ещё будет по-летнему комфортной — синоптики обещают от +21 до +27 градусов днём. Но в начале сентября начнёт постепенно холодать — 3 сентября дневная температура опустится до +13…+17 градусов. Напоминаем, что следить за актуальной погодой можно на онлайн-сервисе НГС.Погода.
За две недели до конца лета НГС попросил горожан на улицах рассказать, чего они добились за эти три месяца, и поделиться планами на последние тёплые дни. Один из наших респондентов даже решил жениться, пока лето не кончилось.
Расскажите в комментариях, как вы проводите последние полноценные выходные лета? Жалеете, что оно заканчивается или, наоборот, ждёте сентября?