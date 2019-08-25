Рубрики
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 2/10
usd 65.60
eur 72.62

Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 2/10
usd 65.60
eur 72.62

Все новости

Все новости
Лето
Фоторепортаж

Мы будем скучать: новосибирцы проводят последнее воскресенье лета

Красавицы в откровенных нарядах, пикники на Обском и прекрасная погода — в фотоподборке из соцсетей

Поделиться

2 422
23 Обсудить

Сейчас многие новосибирцы наслаждаются последним выходным лета на Обском море

Фото: Ната Воронцова, instagram.com / lecarbeau

Сегодня, 25 августа, новосибирцы проводят последнее воскресенье лета-2019. Многие поехали на Обское море и отправились на прогулки — и запечатлели эти моменты на фото, чтобы пересматривать их суровой зимой.

До конца лета осталась неделя, однако именно сегодня жители Новосибирска могут проводить август по-настоящему, ведь это последнее воскресенье лета. К тому же сегодня в городе вполне комфортная погода — солнечная и безоблачная, температура сейчас, согласно данным НГС.Погода, около +22 градусов. Хотя, как ранее рассказывали в Гидрометцентре, это «достаточно скромный» температурный фон, который «нельзя назвать абсолютно летним».

Судя по социальным сетям, эти выходные многие горожане решили провести на природе — большинство поехали на пляжи Обского моря. Купаться сейчас могут только смельчаки, ведь вода во многих водоёмах уже зацвела и сильно позеленела. Однако ничто не мешает устроить пикник и поностальгировать по уходящему теплу.

Предстоящая неделя августа всё ещё будет по-летнему комфортной — синоптики обещают от +21 до +27 градусов днём. Но в начале сентября начнёт постепенно холодать — 3 сентября дневная температура опустится до +13…+17 градусов. Напоминаем, что следить за актуальной погодой можно на онлайн-сервисе НГС.Погода.

За две недели до конца лета НГС попросил горожан на улицах рассказать, чего они добились за эти три месяца, и поделиться планами на последние тёплые дни. Один из наших респондентов даже решил жениться, пока лето не кончилось. 

Расскажите в комментариях, как вы проводите последние полноценные выходные лета? Жалеете, что оно заканчивается или, наоборот, ждёте сентября? 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

лето в НовосибирскеавгустОбское море

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (23)

    Дед Максим
    25 авг 2019 в 12:42

    Эко там девочку раскорячило. Видать не от хорошей жизни её так скрючило. Может радикулит её разбил. Помогите парни ей выпрямится.

    25 авг 2019 в 12:58

    На что не пойдёшь от безысходности? И раком встанут, и лифчик снимут, и выгнуться.

    Дашенька
    25 авг 2019 в 12:24

    Откуда в новосибирске красавицы? Тут живут те, кого в Москву не пускают. Это город неудачников.