Молодой водитель «Мазды» съехал на обочину на большой скорости — он погиб на месте

Водитель «Мазды» скончался на месте аварии
Фото: Дмитрий Чучуев
Полиция сообщила о смертельном ДТП, случившемся вечером 24 августа под Новосибирском — 35-летний водитель не справился с управлением Mazda и погиб от полученных травм.
ДТП случилось вчера в 20:20. По информации ГУ МВД России по Новосибирской области, 35-летний водитель Mazda 6 ехал по дороге К-17р из Новосибирска в сторону посёлка Верх-Тула. Он не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.
«В результате дорожной аварии водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются», — рассказали в полиции.
Несколько очевидцев написали в социальных сетях, что водитель Mazda был сильно пьян в момент ДТП. Однако в полиции эту информацию оперативно не подтвердили, отметив, что такие данные устанавливает судмедэкспертиза.
На видео очевидцев в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте» видно, что водитель ехал с огромной скоростью
Вчера в полиции также рассказали подробности смертельного ДТП под Тогучином — водитель «Жигулей» скончался на месте, а пассажиры внедорожника попали в больницу.