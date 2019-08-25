Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 2/10
usd 65.60
eur 72.62

Все новости

Все новости
Происшествия

Молодой водитель «Мазды» съехал на обочину на большой скорости — он погиб на месте

Очевидцы предполагают, что водитель был пьян, но официального подтверждения этой информации нет

Поделиться

5 312
19 Обсудить

Водитель «Мазды» скончался на месте аварии 

Фото: Дмитрий Чучуев

Полиция сообщила о смертельном ДТП, случившемся вечером 24 августа под Новосибирском — 35-летний водитель не справился с управлением Mazda и погиб от полученных травм.

ДТП случилось вчера в 20:20. По информации ГУ МВД России по Новосибирской области, 35-летний водитель Mazda 6 ехал по дороге К-17р из Новосибирска в сторону посёлка Верх-Тула. Он не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.

«В результате дорожной аварии водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются», — рассказали в полиции.

Несколько очевидцев написали в социальных сетях, что водитель Mazda был сильно пьян в момент ДТП. Однако в полиции эту информацию оперативно не подтвердили, отметив, что такие данные устанавливает судмедэкспертиза. 

На видео очевидцев в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте» видно, что водитель ехал с огромной скоростью 

Вчера в полиции также рассказали подробности смертельного ДТП под Тогучином — водитель «Жигулей» скончался на месте, а пассажиры внедорожника попали в больницу.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

смертельная аварияmazda 6ДТП в Новосибирской области

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (19)

    25 авг 2019 в 11:47

    Молодой водитель Мазды. Я думал там неопытный чел 19 лет, оказалось 35 лет.

    Гость.
    25 авг 2019 в 12:09

    После отмены пенсии все обязанны писать, юный 60 летний водитель...

    Фыва Йцукeн
    25 авг 2019 в 11:46

    Слава Богу, что ушел в кювет вправо и никого не прихватил с собой. Вот и эффективность компанейщины борьбы с синяками за рулем. Нужно не раз в квартал и в одном каком то районе, а каждый день, патрулировать улицы и трассы.