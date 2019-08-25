Молодой водитель «Мазды» съехал на обочину на большой скорости — он погиб на месте

Полиция сообщила о смертельном ДТП, случившемся вечером 24 августа под Новосибирском — 35-летний водитель не справился с управлением Mazda и погиб от полученных травм.



ДТП случилось вчера в 20:20. По информации ГУ МВД России по Новосибирской области, 35-летний водитель Mazda 6 ехал по дороге К-17р из Новосибирска в сторону посёлка Верх-Тула. Он не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.



«В результате дорожной аварии водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются», — рассказали в полиции.

