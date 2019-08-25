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Российский боксер Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом

Россиянин впервые выступал на родине — в Челябинске

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36-летний Сергей Ковалёв оказался сильнее 28-летнего Энтони Ярда

Фото: Илья Бархатов

В ночь на 25 августа в Челябинске Сергей Ковалёв в бою с Энтони Ярдом отстоял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO). Бой в 11-м раунде завершился победой россиянина над британцем нокаутом.

Россиянин отстоял титул чемпиона мира, отправив соперника в нокаут в 11-м раунде

Россиянин отстоял титул чемпиона мира, отправив соперника в нокаут в 11-м раунде

Также, помимо пояса WBO, на кону в этом бою стоял титул суперчемпиона Евразийского боксёрского парламента (EBP) — организации, которая объединяет больше 50 стран и признана ведущей боксёрской четвёркой.

74.ru провёл онлайн-репортаж из арены «Трактор», где главному бою вечера предшествовал ещё десяток поединков.

Сергей Ковалёв назвал эту победу общей с челябинцами

Сергей Ковалёв назвал эту победу общей с челябинцами

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