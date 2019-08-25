Российский боксер Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом

36-летний Сергей Ковалёв оказался сильнее 28-летнего Энтони Ярда
Фото: Илья Бархатов
В ночь на 25 августа в Челябинске Сергей Ковалёв в бою с Энтони Ярдом отстоял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO). Бой в 11-м раунде завершился победой россиянина над британцем нокаутом.
Также, помимо пояса WBO, на кону в этом бою стоял титул суперчемпиона Евразийского боксёрского парламента (EBP) — организации, которая объединяет больше 50 стран и признана ведущей боксёрской четвёркой.
74.ru провёл онлайн-репортаж из арены «Трактор», где главному бою вечера предшествовал ещё десяток поединков.