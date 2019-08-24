Поезд встал в тоннеле метро между станциями «Площадь Ленина» и «Красный проспект»

Поезд остановилсяв метро посреди перегона «Площадь Ленина — Красный проспект» — в вагоне погас свет, а состав простоял в тоннеле около 8 минут. Причиной остановки поезда стал инцидент на станции Красный проспект — неизвестный парень спрыгнул на пути.



«Восемь минут стояли без света в тоннеле, было душно, люди звонили 112, но паники не было. Поезд встал, наверное, прям перед выездом на станцию "Красный проспект" со стороны "Площади Ленина", потому что,начав движение, мы сразу прибыли. Позже сказали, что сказали парень на рельсах», — рассказал один из пассажиров поезда.