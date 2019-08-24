Авторы хита «Голая» выступили на корпоративе новосибирской IT-компании

«Градусы» выступили перед новосибирскими программистами
Фото: Дарья Януш / НГС
Группа «Градусы», известная по хитам «Режиссёр» и «Голая», выступила на летнем корпоративе Центра финансовых технологий на стадионе «Юность» в Академгородке. Перед сценой собралось несколько сотен сотрудников компании.
Накануне в группе ЦФТ во «ВКонтакте» анонсировали выступление известных музыкантов, пройти к сцене смогли только сотрудники компании, однако, по словам оцевидцев, музыкантов было слышно на проспекте Строителей.
Самый обсуждаемый корпоратив устроил бизнесмен Алексей Корнаков — он провёл праздник в большом зале Новосибирского оперного театра, где выступил Леонид Агутин.