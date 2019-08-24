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Авторы хита «Голая» выступили на корпоративе новосибирской IT-компании

Группа «Градусы» пела для сотрудников ЦФТ в Академгородке

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«Градусы» выступили перед новосибирскими программистами

Фото: Дарья Януш / НГС

Группа «Градусы», известная по хитам «Режиссёр» и «Голая», выступила на летнем корпоративе Центра финансовых технологий на стадионе «Юность» в Академгородке. Перед сценой собралось несколько сотен сотрудников компании. 

Накануне в группе ЦФТ во «ВКонтакте» анонсировали выступление известных музыкантов, пройти к сцене смогли только сотрудники компании, однако, по словам оцевидцев, музыкантов было слышно на проспекте Строителей.

Самый обсуждаемый корпоратив устроил бизнесмен Алексей Корнаков — он провёл праздник в большом зале Новосибирского оперного театра, где выступил Леонид Агутин.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    24 авг 2019 в 17:57

    " однако, по словам очевидцев, музыкантов было слышно на проспекте Строителей"

    Анекдот вспомнил.

    "Из тель-авивского зоопарка сбежал енот. Видевшим енота срочно занести по 10 шекелей в кассу зоопарка".

    24 авг 2019 в 18:13

    Сбербанк или Роснано не желает купить ЦФТ?

    24 авг 2019 в 17:56

    я против , я не баран