Новосибирские водители устроили массовый парад на «Лэнд Роверах» по улицам города

В Новосибирске владельцы британских автомобилей Land Rover и Jaguar провели массовый автопробег по улицам города на своих машинах. Колонну сформировали 41 авто, она двинулась с улицы Станционной и проехала через весь город. «Это ежегодное мероприятие. В этом году Новосибирск был выбран одним из 6 городов, в котором проводится мероприятие полного формата», — уточнили в дилерском центре «Альбион-Моторс».



Официальный дресс-код парада – британский стиль Фото: «Альбион-Моторс»

«Британцы» проехали по Бугринскому мосту, вышли на Красный проспект, добрались до площади Калинина и по Димитровскому мосту вернулись обратно на Станционную.