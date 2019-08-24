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Новосибирские водители устроили массовый парад на «Лэнд Роверах» по улицам города

Владельцы Land Rover и Jaguar собрали колонну из 41 машины

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В параде приняли участие 41 авто

Фото: «Альбион-Моторс»

В Новосибирске владельцы британских автомобилей Land Rover и Jaguar провели массовый автопробег по улицам города на своих машинах. Колонну сформировали 41 авто, она двинулась с улицы Станционной и проехала через весь город. 

«Это ежегодное мероприятие. В этом году Новосибирск был выбран одним из 6 городов, в котором проводится мероприятие полного формата», — уточнили в дилерском центре «Альбион-Моторс».

Официальный дресс-код парада – британский стиль

Официальный дресс-код парада – британский стиль

«Британцы» проехали по Бугринскому мосту, вышли на Красный проспект, добрались до площади Калинина и по Димитровскому мосту вернулись обратно на Станционную.

Отмечается, что официальный дресс-код парада — британский стиль, а «самые эффектные леди и джентльмены» были отмечены сувенирами. В 2018 году в честь 70-летия марки в Москве в параде Land Rover приняли участие более 2 тысяч автомобилей.

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте, как в Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

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    24 авг 2019 в 15:35

    В чем смысл данного мероприятия? Таких как они полгорода, шныряются от безделья по дорогам, устраивая пробки и аварии.

    днищесибирский
    24 авг 2019 в 15:26

    Если прулеводы устроят парад, то начнутся пробки.

    тоже на маршрутке там был
    24 авг 2019 в 15:23

    да, да!!! вы лучшие! на ленд роверах и ягуарах!