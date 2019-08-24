Новосибирские водители устроили массовый парад на «Лэнд Роверах» по улицам города

В параде приняли участие 41 авто
Фото: «Альбион-Моторс»
В Новосибирске владельцы британских автомобилей Land Rover и Jaguar провели массовый автопробег по улицам города на своих машинах. Колонну сформировали 41 авто, она двинулась с улицы Станционной и проехала через весь город.
«Это ежегодное мероприятие. В этом году Новосибирск был выбран одним из 6 городов, в котором проводится мероприятие полного формата», — уточнили в дилерском центре «Альбион-Моторс».
«Британцы» проехали по Бугринскому мосту, вышли на Красный проспект, добрались до площади Калинина и по Димитровскому мосту вернулись обратно на Станционную.
Отмечается, что официальный дресс-код парада — британский стиль, а «самые эффектные леди и джентльмены» были отмечены сувенирами. В 2018 году в честь 70-летия марки в Москве в параде Land Rover приняли участие более 2 тысяч автомобилей.
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