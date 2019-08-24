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Мужчина за рулём «Тойоты» въехал в тепловоз в Новосибирской области

48-летний водитель скончался от полученных травм

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Водитель иномарки скончался на месте. Фото из архива НГС

Фото: Екатерина Калиневич

В ночь на субботу, 24 августа, водитель «Тойоты» выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с тепловозом — ДТП произошло в Чановском районе Ноовсибирской области.

«Сегодня ночью на железнодорожном переезде в Чановском районе произошло ДТП: в 2:10 48-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Premio, совершил столкновение с проходящим тепловозом. Авария произошла на 6-м километре автодороги Чаны – Венгерово – Кыштовка», — сообщили в пресс-службе полиции.

По информации ГУ МВД, мужчина получил тяжелые травмы и скончался в автомобиле прибывшей на вызов скорой помощи.

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Накануне в ДТП также погиб мужчина — внедорожник врезался в «Жигули», и водитель ВАЗа погиб на месте.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Qwerty
    24 авг 2019 в 15:05

    Ну это же тойота... Если не на столб то об тепловоз...

    С Богаткова
    24 авг 2019 в 15:48

    Неумейка. Тепловоз надо таранить во вторую колесную пару, тогда он опрокидывается сразу. Делал неоднократно, на тойоте, ниссане и даже жиге - все норм, только скорость от 120 должна быть

    Фото пользователя
    24 авг 2019 в 15:19

    Есть водители, которым без разницы что таранить..Это насколько надо не дорожить своей жизнью,своей семьёй:(