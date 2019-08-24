Мужчина за рулём «Тойоты» въехал в тепловоз в Новосибирской области

В ночь на субботу, 24 августа, водитель «Тойоты» выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с тепловозом — ДТП произошло в Чановском районе Ноовсибирской области.



«Сегодня ночью на железнодорожном переезде в Чановском районе произошло ДТП: в 2:10 48-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Premio, совершил столкновение с проходящим тепловозом. Авария произошла на 6-м километре автодороги Чаны – Венгерово – Кыштовка», — сообщили в пресс-службе полиции.



По информации ГУ МВД, мужчина получил тяжелые травмы и скончался в автомобиле прибывшей на вызов скорой помощи.