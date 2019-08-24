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Новосибирцы вышли танцевать на площадь Ленина для шоу на ТНТ

Чтобы победить в танцевальной гонке, новосибирцы должны танцевать 8 часов без остановок

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Телеканал ТНТ начал танцевальную гонку в 22 городах России

Фото: Стас Соколов / НГС

Около сотни новосибирцев пришли на танцевальный фестиваль шоу «Танцы» телеканала ТНТ. Сегодня 22 города России будут соревноваться с 12:00 до 20:00 по местному времени, где жители дольше смогут танцевать без перерыва — по условиям конкурса, если на сцене станет пусто, то секундомер для города остановится.

К полудню перед сценой в Театральном сквере собралось около сотни фанатов шоу. Большинство из них дети и подростки

К полудню перед сценой в Театральном сквере собралось около сотни фанатов шоу. Большинство из них дети и подростки

Вместе с горожанами станцует новосибирский хореограф Юлиана Кобцева — в 2017 году она также участвовала в шоу.

Танцевать могут не только профессионалы, на сцену могут выйти и любители

Танцевать могут не только профессионалы, на сцену могут выйти и любители

В прошлом году 17-летний воспитанник Колыванской школы-интерната Николай Решетников стал участником шоу «Танцы» телеканала ТНТ — наставники проекта дали мальчику шанс, несмотря на то, что он никогда не занимался хореографией профессионально. Так как у парня нет родителей, на кастинг с ним пришла волонтёр детского фонда «Солнечный город».

Эта суббота очень насыщена событиями. Так, за «Центральной» гостиницей открылся фестиваль еды «Вилка», куда приехали 22 ресторана.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    24 авг 2019 в 16:05

    где шест, где титьки ? pole dance вам что не танец ?! тема не раскрыта, автору 3ку.

    Вячеслав
    24 авг 2019 в 16:13

    ТНТ любимый телеканал быдла: Дом-2, тупейшие отечественные сериалы, Камеди Клаб - тут есть где ему разгуляться. Слава тупизне!

    Фото пользователя
    24 авг 2019 в 16:10

    Я за 20ти летние танцы царя, и только за них.