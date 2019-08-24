Новосибирцы вышли танцевать на площадь Ленина для шоу на ТНТ

Телеканал ТНТ начал танцевальную гонку в 22 городах России
Фото: Стас Соколов / НГС
Около сотни новосибирцев пришли на танцевальный фестиваль шоу «Танцы» телеканала ТНТ. Сегодня 22 города России будут соревноваться с 12:00 до 20:00 по местному времени, где жители дольше смогут танцевать без перерыва — по условиям конкурса, если на сцене станет пусто, то секундомер для города остановится.
Вместе с горожанами станцует новосибирский хореограф Юлиана Кобцева — в 2017 году она также участвовала в шоу.
В прошлом году 17-летний воспитанник Колыванской школы-интерната Николай Решетников стал участником шоу «Танцы» телеканала ТНТ — наставники проекта дали мальчику шанс, несмотря на то, что он никогда не занимался хореографией профессионально. Так как у парня нет родителей, на кастинг с ним пришла волонтёр детского фонда «Солнечный город».
Эта суббота очень насыщена событиями. Так, за «Центральной» гостиницей открылся фестиваль еды «Вилка», куда приехали 22 ресторана.