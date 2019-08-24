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На улице Чулымской сгорел частный дом — огонь перешёл на соседний участок

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на жилой сектор в Ленинском районе

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В пожаре на Чулымской пострадали два частных дома

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Ночью 24 августа на улице Чулымской загорелся частный дом и дворовые пристройки — пламя быстро перекинулось на соседний участок.

«Сегодня утром в 05:02 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре в частном доме Ленинского района. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений к месту вызова открытым огнем уже горел частный дом и прилегающие надворные постройки. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям и перешел на рядом стоящий соседний дом», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Во время пожара погиб мужчина — его тело достали из под завалов спасатели.

«В ходе тушения пожара и разбора завалов был обнаружен мужчина без признаков жизни 1969 года рождения. Одновременно с этим пожарные вынесли в безопасное место два  газовых баллона, которые в любой момент могли взорваться от воздействия высокой температуры», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В огне погиб 50-летний мужчина

В огне погиб 50-летний мужчина


Как пояснили в МЧС, пожар тушили по повышенному номеру, также были запрошены дополнительные силы. В течение полутора часов спасатели ликвидировали полностью открытое горение. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. На месте работали пожарно-спасательные подразделения, скорая помощь и полиция — всего на тушение пожара выехали 24 человека и 6 единиц техники.

На прошлых выходных в центре Новосибирска сгорел известный ресторан PuppenHaus — редакция НГС собрала самые впечатляющие видео с места происшествия.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    24 авг 2019 в 13:35

    Вангую - причиной пожара явился пятничный вечер с обильным употреблением алкогольных напитков

    Qwerty
    24 авг 2019 в 13:33

    Где то там будет строится новый мост...

    24 авг 2019 в 13:42

    Будьте добры скажите какой номер дома сгорел?Случайно не 119?