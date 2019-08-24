«Сегодня утром в 05:02 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре в частном доме Ленинского района. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений к месту вызова открытым огнем уже горел частный дом и прилегающие надворные постройки. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям и перешел на рядом стоящий соседний дом», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Ночью 24 августа на улице Чулымской загорелся частный дом и дворовые пристройки — пламя быстро перекинулось на соседний участок.

«В ходе тушения пожара и разбора завалов был обнаружен мужчина без признаков жизни 1969 года рождения. Одновременно с этим пожарные вынесли в безопасное место два газовых баллона, которые в любой момент могли взорваться от воздействия высокой температуры», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Во время пожара погиб мужчина — его тело достали из под завалов спасатели.



Как пояснили в МЧС, пожар тушили по повышенному номеру, также были запрошены дополнительные силы. В течение полутора часов спасатели ликвидировали полностью открытое горение. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. На месте работали пожарно-спасательные подразделения, скорая помощь и полиция — всего на тушение пожара выехали 24 человека и 6 единиц техники.



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