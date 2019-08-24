Десятки новосибирцев пришли в Первомайский сквер, чтобы собрать красивые букеты и поесть пирожков

Участники фестиваля — различные ТОС Новосибирска. Их представители расскажут о своих инициативах и проектах по благоустройству дворов
Фото: Стас Соколов / НГС
В Первомайском сквере проходит День соседей — к полдню в центре Ноовосибирска собрались уже несколько десятков горожан. До 17:00 в сквере пройдут мастер-классы по флористике, конкурсы цветочных и ландшафтных композиций, а также организаторы обещают по-соседски угощать домашними пирогами.
Фестиваль разделён на 4 тематические площадки: Город цветов, Город соседей, Город лета и Город друзей.
Одна из самых интересных площадок — Город друзей, где пройдёт фестиваль национальных кухонь. По информации организаторов, там можно будет узнать, как готовить настоящий узбекский плов и домашнюю лапшу, какова на вкус азербайджанская долма и бурятские буузы, что представляет из себя корейское блюдо бибимбап, как выпекают традиционные немецкие булочки.
Эта суббота очень насыщена событиями. Так, за «Центральной» гостиницей открылся фестиваль еды «Вилка», куда приехали 22 ресторана.