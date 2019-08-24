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Десятки новосибирцев пришли в Первомайский сквер, чтобы собрать красивые букеты и поесть пирожков

В День соседей новосибирцев научат готовить долму и буузы

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Участники фестиваля — различные ТОС Новосибирска. Их представители расскажут о своих инициативах и проектах по благоустройству дворов

Фото: Стас Соколов / НГС

В Первомайском сквере проходит День соседей — к полдню в центре Ноовосибирска собрались уже несколько десятков горожан. До 17:00 в сквере пройдут мастер-классы по флористике, конкурсы цветочных и ландшафтных композиций, а также организаторы обещают по-соседски угощать домашними пирогами.

Победителей конкурса «Городские цветы» наградят на главной сцене в&nbsp;15:00

Победителей конкурса «Городские цветы» наградят на главной сцене в 15:00


Фестиваль разделён на 4 тематические площадки: Город цветов, Город соседей, Город лета и Город друзей.

Также здесь проведут конкурс костюмов

Также здесь проведут конкурс костюмов

По наблюдению корреспондента НГС, большая часть посетителей Дня соседей&nbsp;— люди старшего поколения

По наблюдению корреспондента НГС, большая часть посетителей Дня соседей — люди старшего поколения


Одна из самых интересных площадок — Город друзей, где пройдёт фестиваль национальных кухонь. По информации организаторов, там можно будет узнать, как готовить настоящий узбекский плов и домашнюю лапшу, какова на вкус азербайджанская долма и бурятские буузы, что представляет из себя корейское блюдо бибимбап, как выпекают традиционные немецкие булочки.

День соседей в Первомайском сквере продлится до 17:00

День соседей в Первомайском сквере продлится до 17:00

Эта суббота очень насыщена событиями. Так, за «Центральной» гостиницей открылся фестиваль еды «Вилка», куда приехали 22 ресторана.

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арт-фестивальпраздникиПервомайский сквер

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    24 авг 2019 в 14:20

    Понаехавших нужно учить прекрасному.
    И учить жизни в большом городе.

    Конь
    24 авг 2019 в 14:26

    Я соседу своему подарил хорошего леща. Чего он припёрся жить в мой поъезд.